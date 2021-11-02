Küresel Boyuttaki İş Gücü Kıtlığı Ücret Enflasyonu Kaygılarını Arttırıyor

Küresel çapta insan kaynakları konusunda hizmet veren İsviçre merkezli Adecco Group firması tarafından yapılan açıklamada, şu an piyasalarda benzeri görülmemiş bir istihdam kıtlığı problemi yaşandığına dikkat çekildi. Bu durumun ücret enflasyonuna neden olduğunu ve firmaların ve ülkelerin üçüncü çeyrek performanslarının beklenin altında gerçekleşmesi nedeniyle mevcut problemin kısa ve orta vadede çözümünün olası olmadığı belirtildi.

Enflasyonun dünyanın hemen hemen her bölgesinde yükselme eğilimine girdiği belirtilen açıklamada, bunun nedenlerinden birisinin de pandemi sonrasında faaliyete geçme aşamasında olan bazı sektörlerde İşçi bulma sıkıntısından kaynaklandığı ifade edildi. Bu durumun parasal teşvik tedbirlerine vaktinden erken son verme konusunda temkinli davranan merkez bankları açısından da bir ikilem yarattığı belirtildi.

Firmanın finans direktörü Coram Williams, 2 Kasım Salı günü Reuters Ajansı'na verdiği demeçte, şu anda iş gücü piyasasındaki arz ve talep makasının bu derece açılmış olmasının daha önce piyasalarda benzeri görülmeyen bir olgu olduğunu söyledi.

Williams, iş gücü piyasalarının esnek olduğunu, ayrılan personellerin bir zaman sonra tekrar işe geri döndüğünü fakat yine de kısa ve orta vadede bir ücret enflasyonun kaçınılmaz olduğuna değindi.

Küresel boyuttaki yarı iletken yonga kıtlığı nedeniyle Adecco'nun otomotiv sektöründeki firmalarla arasındaki ticari ilişkileri üzerinde de baskı yarattığını söyleyen Williams, özellikle en çok çalıştıkları pazar olan Fransa'da bu durumun ön plana çıktığını ve ayrıca tüm dünya genelinde otel, ikram ve turizm sektörlerinde eleman sıkıntısının üst boyutlarda olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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