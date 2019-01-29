Küresel Boyutta Siber Saldırının Maliyeti 193 Milyar Doları Bulabilir

Küresel boyutta olası bir siber saldırının 85 milyar dolar ile 193 milyar dolar arasında zarara yol açabileceği bildirildi.

İngiliz sigorta platformu Lloyds of London ve risk yönetim şirketi Aon tarafından yapılan araştırmada küresel ölçekte koordineli olası bir siber saldırının 85 milyar dolar ile 193 milyar dolar arasında zarara neden olabileceği belirtildi.

Araştırmada baz alınan senaryoda küresel ve koordineli bir siber saldırı durumunda virüs içeren e-mailerin açılmasıyla tüm iletişim bilgilerinin 24 saat içerisinde karşı tarafa iletilmesi, yaklaşık 30 milyon cihazdaki tüm verilerin kripto ile şifrelenmesi esas alınıyor.

Bu senaryoda dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin kendi verilerine ulaşabilmesi için hackerlara ödemek yapmak zorunda kalacağı varsayılıyor.

Bu boyutta bir siber saldırının gerçekleşmesi durumunda en büyük zararı perakende (25 milyar dolar) ve sağlık sektörlerinin (25 milyar dolar) görmesi bekleniyor. İmalat sektörünün ise toplam zararının 24 milyar dolar seviyesinde olması öngörülüyor.

Küresel ölçekte bir siber saldırıdan ABD'nin 89 milyar dolar, Avrupa'nın 76 milyar dolar, Asya'nın 19 milyar dolar ile zarara uğraması bekleniyor.

Araştırmanın sonuç bölümünde işletmelerin bu büyüklükte bir siber saldırıya karşı hazırlıklı olmadığı, oluşabilecek zararın yüzde 86'sının yani yaklaşık 166 milyar dolarlık kısmının sigortasız durumda olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Lloyds of London İnovasyon Başkanı Trevor Maynard, "Bu araştırma siber saldırıların giderek daha çok teknolojiye dayanan, birbirine daha çok bağımlı küresel ekonomi için artan risk oluşturduğunu gösteriyor. Şirketlerin fidye yazılımlara ve saldırılara karşı daha hazırlıklı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA