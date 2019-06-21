"Küresel Bağış Projesi" görme engellilere ışık olacak

İstanbul Maslak Rotary Kulübü ve Fransa'daki Valenciennes Rotary kardeş kulübünün işbirliği ile başlatılan proje kapsamında; Uluslararası Rotary Vakfı ile yurt içi ve dışından onlarca Rotary Kulübünün bağışlarıyla finansmanı sağlanan2 Adet Braille (Kabartma Yazı Baskı makinası) 26 Haziran Çarşamba günü düzenlenecek bir törenle Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'na teslim edilecek.

Dünya' da ve Türkiye' de 6 bini aşkın görme özürlüye kabartma (Braille) baskılı roman ve dergileri ücretsizolarak gönderen, görme özürlülerin eğitimleri ile kültürel gelişimlerine ücretsiz hizmet eden, Türkiye'nin ilk ve tek görme özürlüler kitaplığı olan TÜRGÖK ; Bu baskı makinalarıyla daha hızlı ve ekonomik bir şekilde kabartma baskılı roman ve dergilerbasılabilecek.

Bağış projesi kapsamında görme engelliler için toplam 250 Bin TL değerinde 2 Adet kabartma baskı makinası ve ekipmanları Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'na (TÜRGÖK) bağışlanacak. Engelliler konusunda gösterdikleri hassasiyet ile dikkat çeken ve bu konudaki projeler içinde özellikle yer almayaözen gösteren İstanbul Maslak Rotary Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Örücü; "Türkiye Görme Engelliler Kitaplığı'nın yüzlerce görme engelli genç ve çocuğumuza ışık olup, onların yüzünü güldürmeyi amaçlıyoruz. Hayata başarıyla hazırlanıp geleceğe umutla bakmalarını sağlamak ve çalışmalarına katkıda bulunmak üzere 2 adet yeni teknoloji kabartma yazı baskı makinası ve ekipmanlarını TÜRGÖK'e kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." dedi.

Amacımız okuryazarlığı arttırmak

11 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu gözlerini kaybeden eğitimci, yazar çevirmen ve Av. Gültekin Yazgan önderliğinde 2004 yılında İzmir'de kurulan TÜRGÖK (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı), Dünya'da ve Türkiye'de 6 bine aşkın görme özürlüye kabartma (Braille) baskılı roman ve dergileri ücretsiz olarak gönderiyor. Bu projeye destek veren vakıf, konfederasyon ve kulüplere sonsuz teşekkürlerini ileten TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan; "Görme özürlülerin eğitimleri ile kültürel gelişimlerine ücretsiz destek veren Türkiye'nin ilk ve tek görme özürlüler kitaplığı olan TÜRGÖK' ün amacı, görmeyen kişilerin Türkçe okuryazarlık oranını arttırmak, eğitim ve kültürlerine katkıda bulunabilmek ve yaşam kalitelerini yükseltmek." dedi.

Kaynak: Bültenler