Küresel Aşı Zirvesi'nde 8.8 Milyar Dolar Bağış Toplandı! Küresel Aşı Zirvesi (Global Vaccine Summit), İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ev sahipliğinde toplandı.

Küresel Aşı Zirvesi (Global Vaccine Summit), İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ev sahipliğinde toplandı.

8.8 Milyar Dolar Bağış Toplandı

Aşı İttifakı Gavi için fon toplamak amacıyla düzenlenen ve 50'nin üzerinde ülkeyle kuruşu bir araya getiren Küresel Aşı Zirvesi'nde 2025 yılına kadar dünyanın en yoksul ülkelerindeki 300 milyon çocuğun aşılanması için en az 7.4 milyar dolar bağış toplanması hedefleniyordu, 8.8 milyar dolar bağış toplandığı bilgisi Gavi tarafından paylaşıldı. İngiltere Başbakanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sanal olarak gerçekleştirilen zirvenin açılış konuşmasında katılımcıları en fakir ülkelerdeki milyonlarca insanın hayatını kurtarmak ve dünyayı gelecekteki olası salgınlardan korumak için bağışta bulunmaya davet etti. İngiltere'nin önümüzdeki 5 yıl aşı çalışmalarına 2 milyar dolar katkı sağlayarak dünyanın önde gelen Gavi bağışçısı olmaya devam edeceğini vurgulayan Johnson, hayat kurtarıcı ittifakı güçlendirmek ve yeni bir küresel sağlık iş birliği çağını başlatmak için katılım çağrısında bulundu.

We are thrilled to announce that our goal has been achieved and surpassed! Thank you to all our incredible donors for reaching a total figure of US$ 8.8 billion! #GVS2020 pic.twitter.com/WBuiP54hXe

— Gavi, the Vaccine Alliance (@gavi) June 4, 2020

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü olarak görev yapan Etiyopyalı mikrobiyolog ve ulusalarası kabul görmüş sıtma araştırmacısı Tedros Adhanom Ghebreyesus da dün sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda "Yarın, arkadaşlarım Boris Johnson ve Seth Berkley ile birlikte katılacağım Küresel Aşı Zirvesi'ni dört gözle bekliyorum. 2025 yılına kadar aşı çalışmasını kesinleştirmek için gavi ve küresel sağlığın ardındaki dünyanın birleşmesine her zamankinden fazla ihtiyacımız var." açıklamasında bulunmuştu.

Aşısı yapılan insanların enfeksiyonun yayılmasını ve riskini azaltarak kendilerini ve nüfusun geri kalanını koruduğu belirtiliyor. Ayrıca çocukların kızamık, tifo, çocuk felcine karşı aşılanması sayesinde bulaşıcı hastalıkların, salgınların önlenebileceği vurgulanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve Gavi, dünyanın Kovid-19 ile mücadeleye odaklanmasının aşılama çalışmalarını aksattığı ve 68 ülkede 1 yaşın altındaki 80 milyon çocuğu olumsuz etkilediği uyarısında bulunuyor.