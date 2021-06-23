Kürekte Gençler Türkiye Kupası 17-18 Temmuz'da Sakarya'da düzenlenecek

Türkiye Kürek Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Türkiye Kupası, Sakarya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Türkiye Kupası, Sakarya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Sapanca Gölü-Kırkpınar mevkisinde 17-18 Temmuz'da düzenlenecek organizasyonda master mix, master erkek-kadın ile 19, 17 ve 15 yaş altı erkekler-kızlar kategorilerinde yarışacak sporcular, 1000-2000 metre mesafelerinde kürek çekecek.

Master ve 15 yaş altı kategorilerindeki yarışların 1000, diğer tüm kategorilerdeki yarışların ise 2000 metre üzerinden yapılacağı organizasyonun kupa töreninde, her tekne sınıfında ilk üç sırayı alan sporculara madalya ve her kategoride ilk üç sırayı alan kulüplere kupa verilecek.

Yarışlar, federasyonun sitesinde yayımlanan "Kovid-19 Salgın Dönemi Rehberi"nde yer alan tedbirler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek