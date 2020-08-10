Kürekte 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu Almanya'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belirlendi.

Almanya'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belirlendi. Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5-6 Eylül tarihlerinde Duisburg kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada milli takımı 9 sporcu temsil edecek. Milli takım kadrosunda Mervenur Uslu, Nigar Hatun Demiroğlu, Elis Özbay, Ebru Akınal, Didem Sürer, Enes Gök, Şefik Çakmak, Denizhan Aydın ve Samet Kaban yer aldı. Şampiyonanın hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı ekip, 11 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Sakarya'da kamp yapacak. Kaynak: AA