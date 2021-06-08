Kürek sporunda Türkiye parkuru olması hedeflenen Meriç Nehri tam not aldı

Kürek sporunda Türkiye parkuru olması hedeflenen Meriç Nehri; sporcu, antrenör ve kulüp başkanlarından tam not aldı.

Kürek sporunda Türkiye parkuru olması hedeflenen Meriç Nehri; sporcu, antrenör ve kulüp başkanlarından tam not aldı.

TED Edirne Kürek Kulübünce düzenlenen 1. Edirne Kürek Festivali, 12 kulüp ve 100'e yakın sporcunun katılımıyla yapıldı.

Doğal parkur olması amaçlanan nehir, ilk kez bu büyüklükte bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Uluslararası kürek şampiyonalarına ev sahipliği yapması amaçlanan Meriç Nehri, Türkiye parkuru olma yolunda beğeni topladı.

252 metre genişliğe, 2 bin 200 metre uzunluğa sahip parkurun, Türkiye ve dünyadaki en büyük lastik savaklı baraj kurularak 2 metre 80 santimetreye yükseltilmesi amaçlanıyor.

Ünlü: "Ülke sularımıza bu spor yakışıyor"

Bodrum BOMASK Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Ercan Ünlü, AA muhabirine, Meriç Nehri parkurunu çok beğendiklerini söyledi.

Parkurun uluslararası şampiyonalardaki parkurlara benzediğini belirten Ünlü, "İtalya'daki nehirlerde de bu şekilde setler kurarak antrenman yapıyorlar. Mükemmel bir yer aslında. Sayın Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve TED Kurucusu Nesim İba'nın çok büyük katkısı var. Gerçekten sporu sevdirmeleri çok güzel, ülke sularımıza bu sporun yakıştığı kadar başka bir spor olduğunu sanmıyorum." diye konuştu.

Ünlü, Türkiye'nin sulak alanlarının çok fazla olduğunu ve kürek sporunun bu alanlarda daha fazla yapılabileceğini kaydetti.

Demirsaran: "Kısa zamanda Türkiye, bir kanal parkuruna sahip olacak"

Altınboynuz Spor Kulübü Başkanı Burak Demirsaran, Meriç Nehri'nin kürek sporu için muazzam bir alan olduğunu dile getirdi.

Parkurun, kürek sporunun en büyük ihtiyaçlarından biri olduğunu belirten Demirsaran, şunları kaydetti:

"Sporcularımız şu anda insanüstü çabalayıp, parkuru olmayan bir ülkede, dünya şampiyonalarında madalya kazanıyor. Olimpiyat kotasını aşıp olimpiyat hakkı elde ediyorlar. En büyük ihtiyacımız bir kanal parkuru. Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji, bu işe el attı. Biz buradaki parkuru çok destekliyoruz. İnşallah kısa zamanda Türkiye, bir kanal parkuruna sahip olacak."

Sarıtemur: "Alan, kürek sporcuları için çok elverişli"

Kürek antrenörü ve milli sporcu Büşra Sarıtemur, kürek branşında suyun durgun olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kürek sporcularının durgun suda daha iyi hareket ettiğini anlatan Sarıtemur, "Edirne'de mükemmel bir parkur oluştu. Böyle doğal güzelliklerin olduğu yerde bu parkurun olması olağanüstü bir kazanım. Gelecekte Avrupa ve dünya şampiyonalarının bu nehirde gerçekleşmesini isterim. Sporcularımız da parkuru çok beğendi. Alan, kürek sporcuları için çok elverişli." diye konuştu.

Bodrum BOMASK Spor Kulübünün sporcusu Tuğba Kale ise kürek sporuna 3 yıldır devam ettiğini anlattı.

Bodrum'da deniz küreği yaptıklarını dile getiren Kale, "Deniz küreğinden sonra zorlayıcı bir parkurdu nehir. Düzenlemeler yapılırsa sporcular için daha güzel olacaktır." ifadelerini kullandı.

Aynı kulübün sporcusu İrem Özcan, akıntıya rağmen Meriç Nehri'nin güzel bir parkura sahip olduğunu ve bu parkurun geliştirilebileceğini kaydetti.

Haliç Kürek Spor Kulübü sporcusu Ayşegül Sabırlı da Meriç Nehri'ndeki parkurun Haliç'ten daha iyi olduğunu belirterek, "Yarışlara uygun bir parkur. Uzunluğu ve genişliği çok iyi." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci