Kürek Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları için ilk vizeyi İtalya'da almak istiyor
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Kürek Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları için ilk vizeyi İtalya'da almak istiyor

17.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:20
Kürek Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları için ilk vizeyi İtalya'da almak istiyor

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, Kürek Milli Takımı'nın hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, "Olimpiyatlara gitme şansımız yüksek. En az iki tekneyle olimpiyatlarda olabileceğimizi tahmin ediyorum.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, Kürek Milli Takımı'nın hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, "Olimpiyatlara gitme şansımız yüksek. En az iki tekneyle olimpiyatlarda olabileceğimizi tahmin ediyorum." dedi.

Tarihinde ilk kez kota alarak 2016 Rio Olimpiyatları'nda yarışma hakkı elde eden ancak bir sporcusunun yaralanması nedeniyle istediği sonuca ulaşamayan Kürek Milli Takımı, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda derece yapmak istiyor.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen hazırlık kampına katılan sporcular, çalışmalarını sürdürüyor. Sporcular hazırlık kampında her gün, koşu ve egzersizlerin ardından Köyceğiz Gölü'nde kürek çekiyor.

"İnşallah çocuklarımız vizeyi alacaklar"

İşseven, AA muhabirine, hedeflerinin Tokyo Olimpiyatları olduğunu, hazırlıkların da sıkı şekilde devam ettiğini söyledi.

Yaşanan salgın nedeniyle bu yıl yapmayı planladıkları bazı yarışların ve çalışmaların gerçekleşemediğini vurgulayan İşseven, milli takım sporcularının da olimpiyat hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü dile getirdi.

İşseven, geçen yıl yapılması planlanan olimpiyatların salgın nedeniyle ertelendiğini, alınan karar gereği ilk elemelerin nisanda İtalya'da yapılacağını bildirdi.

Bütün çalışmaları nisandaki kota yarışları üzerine yaptıklarını aktaran İşseven, şöyle konuştu:

"Milli takım olarak İtalya'da şu anda düşünülen 3 teknemiz yarışacak. İnşallah çocuklarımız vizeyi alacaklar. Hedefimiz büyük. Sporcular da buna inanıyor. Olimpiyatlara gitme şansızımız yüksek. En az iki tekneyle olimpiyatlarda olabileceğimizi tahmin ediyorum. Kürek sporu çok ağır bir spor. Bu sporun yapılabilmesi için su, iskele ve hava şartlarının uygun olması gerekiyor. Köyceğiz'de yaptığımız Büyükler Türkiye Şampiyonası'na katılan birçok sporcu milli takıma seçildi. Sporcular buradan elde ettikleri derecelerle hem moral buldu hem de hangi seviyede olduğunu gördü."

İlhami İşseven, Türkiye'yi olimpiyatlarda kürek branşında da temsil etmenin en büyük amaçları olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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