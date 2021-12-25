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Kürek Milli Takımı Muğla'da kampa girdi

Kürek Milli Takımı Muğla'da kampa girdi
AA / Ömer Kundakçı - Haberler | Spor

Kürek Milli Takımı aday kadrosu, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kamp çalışmalarına başladı.

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MUĞLA (AA) - Kürek Milli Takımı aday kadrosu, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kamp çalışmalarına başladı.

Türkiye Kürek Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve Köyceğiz Gölü'nde gerçekleştirilen kampa, 26 sporcu katılıyor.

Milli kürekçiler, günde iki antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Köyceğiz Gölü Su Sporları Merkezi'ndeki parkurda kürek çeken sporcular, sahil bandında koşu yaparak kondisyon çalıştı.

Türkiye Kürek Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve kamp sorumlusu Nuri Topsakal, Köyceğiz'in su ortamı ve hava şartlarının kendileri için çok uygun olduğunu belirterek, yoğun şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Milli kürekçilerden Bayram Sönmez de ilçedeki su olanaklarının dünyanın çok az yerinde mevcut olduğunu ifade etti.

Enes Gök ise kamp için suyun durgun olmasının kendileri için avantaj olduğunu belirtti.

Kamp, 29 Aralık Çarşamba günü sona erecek.

Kürek Milli Takımı Muğla'da kampa girdi

Kürek Milli Takımı Muğla'da kampa girdi

Kürek Milli Takımı Muğla'da kampa girdi

Kürek Milli Takımı Muğla'da kampa girdi

AA / Ömer Kundakçı - Spor Haberleri

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