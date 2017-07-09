Kürek: Gençler Türkiye Kupası

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Kupası, Sakarya'da yapılan final yarışlarıyla sona erdi.



Yarışlar Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda bin ve 2 bin metrede düzenlendi. Farklı illerden 320 sporcunun katıldığı yarışlarda takımlar arasında büyük çekişme yaşandı.



Yarışlar sonunda genç erkekler ve kızlarda Galatasaray, yıldız erkeklerde ise Fenerbahçe şampiyon oldu.



Türkiye Kürek Federasyonu (TKF) Başkanı İlhami İşseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlara oldukça yüksek katılımın gerçekleştiğini bildirdi.



Yarışlara özellikle kadın sporcuların rağbet gösterdiğini aktaran İşseven, şunları kaydetti:



"Önümüzde Gençler Dünya Şampiyonası var. Gençlerimizin bir kısmı buna hazırlanıyor bir kısmı da şu anda yurt dışında kamptalar. Şampiyonadan gelecek neticenin çok iyi olacağını tahmin ediyorum. Burada da gördük ki, kürek sporunun alt yapısı çok güçleniyor. 2017 Survivor Türkiye'de, Fenerbahçe Kürek Takımı sporcusu Ogeday Girişken yarışmada birinci geldi ve biz bundan çok memnun olduk. Bugün buraya gelerek de gençleri motive etti. O da artık bizim bayrağımızı taşıyacak. Sonuçta o da milli bir kürekçi ve sonuna kadar bize destek olacağına inanıyorum."



Şampiyonda alınan sonuçlar şöyle:



Deniz Küreği U19 Kızlar: 1. Galatasaray 2. Sinop Gençlik ve Spor



Deniz Küreği U19 Erkekler: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. İznik Spor



Küçük kızlar: 1. Galatasaray, 2. Hereke Nuh Çimento Kürek



Küçük erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Şişecam Çayırova, 3. Galatasaray



Yıldız kızlar: 1. Sakarya Gençlik Merkezi, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova



Yıldız erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Sakarya Gençlik Merkezi



Genç kızlar: 1. Galatasaray, 2. Sakarya Gençlik Merkezi, 3. Adana Gençlik ve Spor



Genç erkekler: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Adana Gençlik ve Spor



Şampiyonada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.