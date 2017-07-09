Kürek: Gençler Türkiye Kupası

Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen Gençler Türkiye Kupası, Sakarya'da başladı.



Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda bin ve 2 bin metrede düzenlenen yarışların ilk gününde, takımlar arasında büyük çekişme yaşandı.



Şampiyonada ilk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:



Yıldız kızlar dört çifte: 1. Sakarya Gençlik Merkezi, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova A



Yıldız erkekler tek çifte: 1. Fenerbahçe A, 2, Fenerbahçe B, 3. Galatasaray A



Yıldız erkekler iki tek: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Sakarya Gençlik Merkezi



Yıldız erkekler iki çifte: 1. Galatasaray A, 2. Galatasaray B, Fenerbahçe B



Yıldız erkekler dört tek: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe A, 3. Şişecam Çayırova



Küçük kızlar dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Adana Gençlik ve Spor



Küçük erkekler tek çifte: 1. Fenerbahçe B, 2. Şişecam Çayırova A, 3. Galatasaray A



Küçük kızlar iki çifte: 1. Şişecam Çayırova A, 2. Adana Gençlik ve Spor, 3. Fenerbahçe A



Genç kızlar iki tek: 1. Şişecam Çayırova ile Adana Gençlik ve Spor 2. Galatasaray



Genç kızlar tek çifte: 1. Galatasaray A, 2. Fenerbahçe, 3. Sakarya Gençlik Merkezi A



Genç kızlar iki çifte: 1. Galatasaray A, 2. Sakarya Gençlik Merkezi, 3. Adana Gençlik ve Spor



19 Yaş Altı erkekler iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. İznik Spor



19 Yaş Altı kızlar dört çifte dümencili: 1. Galatasaray, 2. Sinop Gençlik ve Spor A, 3. Sinop Gençlik ve Spor B



Yıldız erkekler dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe A, 3. Fethiye Belediyespor



Yıldız erkekler sekiz dümencili: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Sakarya Gençlik Merkezi



Dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Şampiyona yarın yapılacak final karşılaşmalarının ardından sona erecek.