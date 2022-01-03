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Küre'de sabah namazında camiler doldu

Küre'de sabah namazında camiler doldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sabah namazı buluşmasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, camilere akın etti.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde sabah namazı buluşmasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, camilere akın etti.

Diyanet İşleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde tüm camilerde gerçekleştirilen "Ailece Camide, Milletçe Duadayız" sabah namazı buluşması Kastamonu'nun Küre ilçesinde camilerde yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

Çocukların ve gençlerin de ilgi gösterdiği buluşmada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, salavatlar ve tekbirler getirildi.

Namaz sonrası vatandaşlara ikramlar yapıldı. - KASTAMONU

Küre'de sabah namazında camiler doldu

Küre'de sabah namazında camiler doldu

Küre'de sabah namazında camiler doldu

Küre'de sabah namazında camiler doldu

Küre'de sabah namazında camiler doldu

Küre'de sabah namazında camiler doldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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