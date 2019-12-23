Küre'de pansiyonda kalan öğrencilerin saç kesimi yapıldı
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından, pansiyonda kalan 80 öğrencinin saç kesimi yaptırıldı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından, pansiyonda kalan 80 öğrencinin saç kesimi yaptırıldı.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu Polis Eşleri Derneği Koordinesinde, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağ Küre Yatılı Bölge Okulunda pansiyonda kalan 80 öğrencinin saç kesimi yapıldı.
Saç kesiminin ardından öğrencilere meyve suyu ve kek ikram edildi, kitap ve boyama kitap seti hediye edildi.