Küre'de pansiyonda kalan öğrencilerin saç kesimi yapıldı
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Küre'de pansiyonda kalan öğrencilerin saç kesimi yapıldı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından, pansiyonda kalan 80 öğrencinin saç kesimi yaptırıldı.

23.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:24
Küre'de pansiyonda kalan öğrencilerin saç kesimi yapıldı

tarafından, pansiyonda kalan 80 öğrencinin saç kesimi yaptırıldı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu Eşleri Derneği Koordinesinde, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağ Yatılı Bölge Okulunda pansiyonda kalan 80 öğrencinin saç kesimi yapıldı.

Saç kesiminin ardından öğrencilere meyve suyu ve kek ikram edildi, kitap ve boyama kitap seti hediye edildi.

Kaynak: AA
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