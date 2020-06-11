Küre'de kiraz hasadı başladı
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Küre'de kiraz hasadı başladı

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü'nde kiraz hasadı devam ederken, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş üreticileri ziyaret etti.

Küre'de kiraz hasadı başladı
11.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:25

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü'nde kiraz hasadı devam ederken, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş üreticileri ziyaret etti.

Bilecik'in kiraz üretiminde önemli bir yere sahip olan Küre Köyü'nde kiraz hasadı devam ederken, üretici bu yıl verimden oldukça memnun. Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş üreticileri ziyaret ederek, onlarla birlikte kiraz topladı. Bu senenin rekoltesi, bahçe bakım ve gübreleme konularında bilgilendirmelerde bulunan İl Müdürü Yoldaş, kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu belirtti. Buradan Küre merkezde bulunan hale geçerek kiraz alım firmalarını ve oradaki üreticileri ziyaret eden Yoldaş, onlardan piyasa hakkında bilgi aldı.

Modern Telli Terbiye Bağcılık Projesi

Küre Köy Muhtarı İbrahim Göğercin ile köye yapmak istedikleri Modern Telli Terbiye Bağcılık Projeleri'ni görüşen İl Müdürü Yoldaş, burada büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını otlatan üreticilerin sorunlarını dinledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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