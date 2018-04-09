Küre'de Caddelere Hareketli ve Sabit Kameralar Kuruldu

Küre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe geneline güvenlik kameralarının kurulumu tamamlandı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kapsamında Küre'de ilçenin giriş çıkışları başta olmak üzere ilçenin 7 ayrı noktasına kameraları kuruldu. İlçe merkezinde 15 adet güvenlik kamerası ve ilçenin giriş çıkış noktalarına da 2 adet PTS adı verilen Plaka Tanıma Sistemi kuruldu. Sistem 24 saat boyunca kayıt yapabilecek. Ayrıca, ilçede güvenliğin sağlanabilmesi içinde Küre İlçe Emniyet Müdürlüğünde izleme odası kurulacak. Bu arada sisteme uyum sağlayan okul kameraları da KGYS'ye eklenecek. - KASTAMONU