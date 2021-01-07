Küre Dağları Milli Parkı'nda 5 yeni mağara tespit edildi
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Küre Dağları Milli Parkı'nda 5 yeni mağara tespit edildi

07.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:35

Bartın'da, Küre Dağları Milli Parkı'nda 5 yeni mağara belirlendi.

Bartın'da, Küre Dağları Milli Parkı'nda 5 yeni mağara belirlendi.

Bartın ve Kastamonu sınırları içerisinde yer alan milli parkta, Ulus ve Köylerine Hizmet Derneğinin "Ulus İlçemizde Mağara Araştırmaları Projesi" kapsamında yürütülen "mağara keşfi-araştırma-inceleme-raporlama ve haritalandırma" çalışmalarında yapılan keşiflere yenisi eklendi.

Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) mensubu 9 araştırmacının milli parkta gerçekleştirdiği son araştırmada, 3 yatay, 2 dikey yeni mağara tespit edildi.

Mağaralarda 5 gün boyunca inceleme yapan ekibin elde ettiği bulguları rapor haline getireceği öğrenildi.

Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Satı Lütfi Okçu, gazetecilere, Küre Dağları Milli Parkı tampon bölgesinde kalan 26 köyde ve Drahna Vadisi'nde turizm amaçlı kullanmak amacıyla yeni alanları belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

Milli parkta çok sayıda kireç taşı mağarası olduğunu dile getiren Okçu, "Önceki yıllarda da ASPEG bölgemizde keşif, haritalandırma ve raporlama çalışmalarını yapmıştı. Bu mağaralarımız literatüre girebilecek önemli mağaralar olduğu için burada yapılan çalışmaların çok önemli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Bölgede yeni mağaraların keşfinin sevindirici olduğunu vurgulayan Okçu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mağaralar literatüre girerken bir yandan da turizme kazandırılıyor. Örneğin daha önce keşfi yapılan Kemerli Mağarası'na Milli Park Müdürlüğünce seyir terası oluşturuldu. Tabii ki yeni mağaraların keşfi bölgemizin tanınırlığı ve turizm potansiyelini artırıyor. Dernek olarak bu tür çalışmalar ve keşifler için sahadaki tüm faaliyetlere elimizden gelen desteği sunuyoruz. Yapılan her çalışmanın bölgemiz için büyük önemi var."

Okçu, keşfedilen mağaralarla ilgili raporlamaların 15 gün içinde tamamlanacağını, bunun kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Küre Dağları Milli Parkı'nda 5 yeni mağara tespit edildi
Küre Dağları Milli Parkı'nda 5 yeni mağara tespit edildi
Küre Dağları Milli Parkı'nda 5 yeni mağara tespit edildi
Küre Dağları Milli Parkı'nda 5 yeni mağara tespit edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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