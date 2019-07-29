Küre Dağları Milli Parkı'na seyir noktası

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Küre Dağları Milli Parkı Kemerli Mağarası Deliklikaya Manzara Seyir Noktası ve Bağlantı Yolu Yapımı"nın başladığını bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Ulus Aşağı Çamlı köyünde yer alan Kemerli Mağarası mevkisine bağlantı yolu, seyir terası, bilgilendirme ve yönlendirme tabelaları, piknik masaları ile yağmur barınağı yapılacağını belirtti.

50 metrekarelik seyir teras noktasına bin 100 metrelik şimşir ağaçlarının içinden patika yoldan çıkılacağını ifade eden Tunç, "Bu güne kadar Küre Dağları Milli Parkı için ziyaretçi merkezleri, yürüyüş yolları ve giriş kapıları olmak üzere turizme katkı sağlayacak önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Doğa turizmi yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA