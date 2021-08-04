Küre Dağları Milli Parkı girişindeki ahşap levha tehlike saçıyor
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Küre Dağları Milli Parkı girişindeki ahşap levha tehlike saçıyor

Küre Dağları Milli Parkı girişindeki ahşap levha tehlike saçıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun kanyonlarına ve doğal güzelliklerine açılan kapısı olan Küre Dağları Milli Parkı girişinde bulunan ahşap levha yapı, tehlike oluşturmaya başladı.

Kastamonu'nun kanyonlarına ve doğal güzelliklerine açılan kapısı olan Küre Dağları Milli Parkı girişinde bulunan ahşap levha yapı, tehlike oluşturmaya başladı.

Kastamonu'nun kanyonları, şelaleleri ile doğal güzelliklerine açılan kapısı olan Küre Dağları Milli Parkı, son yıllarda yapılan yatırımlarla hareketlilik kazandı. Çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri haline gelen ve ailelerin vakit geçirdiği Küre Dağları Milli Parkı girişinde bulunan ahşap levha yapı, bakımsızlıktan dolayı çökme noktasına geldi. Cide ilçesine bağlı Loç Vadisi girişinde bulunan Küre Dağları Milli Parkı yazılı ahşap levha, birkaç yerinden çelik halatlarla tutulmak istense de bile tehlike oluşturuyor.

Vatandaşlar, ahşap levhanın biran önce sağlamlaştırılması gerektiğini belirterek, "Cide Loç Bölgesini ziyaret ettiğimizde ahşap levha dikkatimizi çekti. Bu ahşap levha şuan büyük bir tehlike arz ediyor. Ahşap levha, altından bir araç veya bir insan ya da bir canlı geçerken ona zarar verme veya yaralanmasına sebep olduktan sonra mı müdahale edilecek. Bağlanan cisim de güven vermiyor. İnşallah biran önce gerekli müdahale yapılır" dedi.,

(Erdem Demirci/İHA)

Küre Dağları Milli Parkı girişindeki ahşap levha tehlike saçıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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