Kurduğu tesiste 2 ton mantar üretmeyi hedefliyor

04.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:16

Van'da yaşayan Yılmaz Kanmış isimli girişimci, Edremit ilçesinde kurduğu tesiste istiridye mantarı üretimine başladı. Kanmış, 2 ton mantar üretmeyi hedefliyor.



İpekyolu ilçesinde yaşayan Yılmaz Kanmış isimli girişimci, yaptığı projeyle mantar tesisi kurdu. Edremit ilçesinde kurduğu tesiste bir yandan Van ve bölge halkının mantar ihtiyacını karşılayan Kanmış, bir yandan da 20 kişinin istihdamını sağladı. Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan kanmış, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gezdiği sırada mantar üretimiyle karşılaştığını ifade ederek, "2000'li yılların başlarında Antalya'nın Korkuteli ilçesinde herkesin evinin ya da iş yerinin bodrumunda veya yan tarafında mantar ürettiğini gördüm. Türkiye'de üretilen mantarın yüzde 80'inin burada üretildiğini duyunca bu işe merak saldım. 60 bin nüfuslu ilçede hemen hemen herkesin illaki bir işi olmasına gerek kalmadan kendi evinde bu işi yapabildiğini duyunca, bu işin asıl bizim yapmamız gereken bir iş olduğuna kanaat getirdim ve bunu bir proje haline getirerek bu tesisi kurdum" dedi.



Amacının işsizliğin önüne geçmek olduğunu vurgulayan Kanmış, "Buradaki amacım, istihdam sağlayarak bir nebze olsun kendi memleketimde işsizliğin önüne geçmektir. İnanıyorum ki herkes kendi çapında bir proje hazırlayarak 20 ila 50 kişiyi istihdam edebilir. Bizlerde şu anda burada 20 kişiye iş imkanı sunduk. Ama ileriki aşamada kompost üretimini de yapabilirsek, 100'ün üzerinde bir istihdam sağlayacağız" ifadelerini kullandı.



Ürettikleri istiridye mantarının en güzel taraflarından bir tanesinin lazım olan malzemeyi hemen yanı başlarında bulmaları olduğunun altını çizen Kanmış, "İstiridye mantarının iki türlü hazırlanış şekli vardır. Birincisi saman ile ikincisi ise son zamanlarda gelişen pamuk telefidir. Tabi pamuk telefi tadından dolayı bölgemizde fazla tercih edilmiyor. Bu nedenle genellikle samanı kullanıyoruz. Bu herkesin yapabileceği tarzda bir şey. Şu anda sadece tohumu dışarıdan alıyoruz. Diğer bütün ürünleri buradan temin edebiliyoruz" diye konuştu.



"Kompost satışlarımız olacak"



Daha önce bir kooperatifin çadırında üretim gerçekleştirdiklerini ve mantara yoğun bir talebin olduğunu gördüklerini belirten Kanmış, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yoğun talep doğrultusunda tesissimizi kurup mantar üretimine başladık. Bunu duyan çevre illerden de talep var. Biz bu taleplerin hepsini karşılayabilecek kapasiteye ne zaman ulaşırız bilemiyorum ama bu işi yapmak isteyen arkadaşlarımız gelip bizden bu işin teknik kısmını öğrenip, kendi yerlerinde ve kimseye ihtiyaç duymadan kendi üretimlerini yapabilirler. Tabi burada önceliğimiz mantarı üretip herkese bu mantarı satmaktır. Ancak bu işten gelir elde etmek isteyenlere de kompost satışlarımız olacak. Çünkü birçok kişi bu işi yapmak istiyor, ancak teknik bilgiye sahip olmadıkları için kompostu dışarıdan istiyorlar. Özellikle yaz mevsiminde kompost dışarıdan geldiği zaman yaklaşık 24 saatlik zaman diliminde ancak elimize yetişiyor. Bu da kompostun gelinceye kadar kendi kendine yanması ve veriminin düşmesine neden oluyor. Bizim en avantajlı yönümüzden biri de hemen yanı başımızda olan kompostu üretip 3-4 saatlik mesafede yaz mevsiminde bile götürüp kendilerine ulaştırmaktır."



"2 ton mantar üretimini gerçekleştireceğiz"



Yaklaşık 20 yıldır mantar üretiminde çalıştığını belirten Teknik Eleman İhsan Kanmış da, mantar üretiminin zahmetli bir iş olduğunu ifade ederek, bunun emek ve sürekli takip isteyen bir iş olduğunu söyledi. İlk etapta 2 ton civarında bir mantarın üretimini gerçekleştireceklerini dile getiren Kanmış, bu mantarın 10 ila 15 gün içerisinde Van halkının hizmetine sunulacağını sözlerine ekledi. - VAN

Kaynak: İHA