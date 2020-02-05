Kurduğu tesisle yılda 1 milyon çekirge ihraç ediyor

05.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:10

Antalya'daki bir çiftlikte canlı yem amacıyla üretilen tanesi 63 kuruş ile 1 lira 10 kuruş arasında değişen çekirgeler, yurt dışında yoğun talep görüyor.

Türkiye'deki canlı yem ihtiyacını karşılamak için 17 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle Antalya'da böcek çiftliği kuran Selami Gökgöl, çekirge, morio kurdu, un kurdu ve cırcır böceğinin de aralarında bulunduğu 12 çeşit böcek üretiyor.

Üç arkadaşıyla başladığı böcek üretimine tek başına devam eden Gökgöl, üretim kapasitesini her geçen yıl artırıyor.

Çekirgeye talep çok fazla

Gökgöl, AA muhabirine, ürettikleri böcekler arasında yurt dışında en fazla çekirgeye talep olduğunu söyledi.

Yılda 1 milyon çekirge ürettiklerini ve bunların tamamını ihraç ettiklerini aktaran Gökgöl, "Çekirgeleri Almanya, Hollanda, İsviçre, Avusturya gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Hedefimiz ekmeklerinde çekirge kullanan Finlandiya gibi farklı ülkelere de ihraç yapmak. Kuveyt'ten de müşterilerimiz var, hatta orada böyle bir tesis kurmamızı istiyorlar ancak biz böyle bir talebe sıcak bakmıyoruz." diye konuştu.

Üretime özen gösteriliyor

Avrupa standartlarında üretim yaptıklarını anlatan Gökgöl, çekirgelerin yetiştirildiği tesisi sık sık dezenfekte ettiklerini ifade etti.

Yurt dışında bazı ülkelerde çekirgeyi insanların da tükettiğine değinen Gökgöl, çekirgelerin müşteri portföyünü yabancıların oluşturduğunu kaydetti.

Çekirgenin fiyatlarının boyutuna göre farklılık gösterdiğini belirten Gökgöl, "Yetişkin bir çekirge 1 lira 10 kuruş, orta boy 88 kuruş, bir boy küçüğü 77 kuruş, yeni doğmuşlar ise 63 kuruştan alıcı buluyor." dedi.

Kaynak: AA