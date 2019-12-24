Kurduğu serada topraksız tarımla marul yetiştiriyor

24.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:46

Zonguldak Çaycuma ilçesinde yaşayan Yunus Emre Akman, topraksız tarım modelini hayata geçirerek suda marul yetiştiriyor.

Şahnalar Mahallesi'nde evli ve 2 çocuk babası Akman (42), internette yaptığı araştırmalarda öğrendiği topraksız tarımı hayata geçirmeye karar verdi.

Daha sonra imkanlarıyla 100 metrekarelik alana sera kuran Akman, 144 fideyle başladığı topraksız marul üretimini zaman içerisinde 720 adede çıkardı.

Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sera içerisinde belli bir bölümle üretime başladığını anlatarak, "İlerleyen aşamalarda daha çok geliştirmeyi düşünüyorum. İhtiyaca göre iki dönüme kadar çıkabiliriz. Bu bölgede göbek marulun üretilmesi ve toplaması zor. Hiçbir destek almadan kendi imkanlarımla ilerletiyorum." dedi.

Akman, serayı tamamen kendi imkanlarıyla kurduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Boruları aldım, içlerini deldim. Fideleri istedim. Gübre solüsyonunu hazırladım, otomasyonunu yaptık. Gözlemledim, sürekli kontrol altında. Otomatik olarak dozluyor, eksildiği zaman gübreyi kendisi ilave ediyor. Ölçümleri kendisi yapıyor. Burası Karadeniz olduğu için nem oranı çok yüksek. Sabahları seranın içerisi aşırı nem oluyor. Gece sıcaklıkları çok düşük olduğu için suların donmaması gerekiyor. Rezistanslar suyu ısıtarak ılık bir seviyede tutmaya çalışıyor."

İlaç kullanılmamasının işin güzel tarafı olduğuna dikkati çeken Akman, "Başında durmanıza gerek kalmıyor, bu yüzden cazip geliyor. Bu işi kendim yapıyorum. Babam yardımcı oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA