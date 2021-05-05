Kurduğu sera ilçenin domates ihtiyacının yüzde 15'ini karşılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurduğu sera ilçenin domates ihtiyacının yüzde 15'ini karşılıyor

Kurduğu sera ilçenin domates ihtiyacının yüzde 15'ini karşılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan çiftçi Mame Kılıç, ağabeyinin tavsiyesiyle giriştiği sera üretimini ilçenin tümüne yaymaya çalışıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan çiftçi Mame Kılıç, ağabeyinin tavsiyesiyle giriştiği sera üretimini ilçenin tümüne yaymaya çalışıyor. İslahiye'nin ilk ve tek sera üretimi yapan çiftçisi olan Kılıç, ilçenin domates ihtiyacının yüzde 15'ini karşılarken, "Seracılığa keşke daha önceden başlasaydık" dedi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçilikle uğraşan Mame Kılıç, ağabeyinin tavsiyesi üzerine kurduğu domates serasıyla ilçe tarımının kaderini değiştirmeye çalışıyor. İslahiye'deki ilk serayı kendisi kuran Kılıç, ilçede seracılığın yaygınlaşması için uğraşıyor. Serayla birlikte üretimi yılın tümüne yayan Kılıç, Yelliburun Mahallesi'nde 4 dönümlük arazi üzerine kurduğu seradan yılda 160 ton domates hasat ediyor. İslahiye'nin domates ihtiyacının yüzde 15'ini tek başına karşıladığını söyleyen Kılıç, "Keşke herkes serada üretim yapsa. Burası neden Antalya olmasın? Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar sebze almaya Antalya'ya gidiyor" dedi.

Üretimi yılın tümüne yaydı, yaz kış çalışıyor

2012 yılından beridir seracılıkla uğraştığını belirten Kılıç, sera kurma işine polis olan ağabeyinin tavsiyesi üzerine giriştiğini ifade etti. Ağabeyinin kendisine çiftçiliği geliştirip farklı şeyler yapmasını söylediğini aktaran Kılıç, "Çiftçilik yaparken açık alanda yazın çalışıyorsun kışın boşta kalıyorsun. Biz de kışın boş kalmaktansa kışın da çalışabileceğim bir iş kurmayı istedim. Yazın zaten her türlü iş var. Tarlada çalışıyoruz. Kışında boş yatmamak için sera işine girdik. Serada üretim yapmaktan çok memnunum. Keşke daha önceden başlasaydık. Maddi anlamda getirisi de güzel. Serada yılda 2 defa mahsul alıyoruz. Yılın başı ve sonu olmak üzere 2 defa hasat yapıyoruz. Rekoltenin yüksek olup olmaması bakıma bağlıdır. İyi bakılırsa 30 tona kadar ürün alınabilir. Ancak en düşük 15-20 ton arasında ürün alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yılda 160 ton ürün alıyoruz"

Yılda 160 ton domates hasat ettiklerini sözlerine ekleyen Kılıç, "2 defa 80 ton olmak üzere 160 ton ürün alıyoruz. Ben seramla İslahiye'nin domates ihtiyacının yüzde 15'ini karşılıyorum. Seracılığı bütün çiftçilere tavsiye ediyorum. Açık alanda yapılan tarıma verilen uğraşını seraya verseler daha çok ürün alırlar. Ayrıca masraf olarak da çok az. Açık alanda yapılan tarıma göre daha uygundur. Ancak milleti bir türlü alıştıramadım. Bu da zaman istiyor. Şu an İslahiye'de serada üretim yapan sadece ben varım. Keşke herkes serada üretim yapsa. Burası neden Antalya olmasın? Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar sebze almaya Antalya'ya gidiyor. Buralarda olsa herkes buraya gelir. Benim pazarım daha çok genişler. Bu bana engel değil. Daha güzel olur. Keşke imkanım olsa şu an 40 dönümlük yer daha yaparım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kurduğu sera ilçenin domates ihtiyacının yüzde 15'ini karşılıyor
Kurduğu sera ilçenin domates ihtiyacının yüzde 15'ini karşılıyor
Kurduğu sera ilçenin domates ihtiyacının yüzde 15'ini karşılıyor
Kurduğu sera ilçenin domates ihtiyacının yüzde 15'ini karşılıyor
Kurduğu sera ilçenin domates ihtiyacının yüzde 15'ini karşılıyor
Kurduğu sera ilçenin domates ihtiyacının yüzde 15'ini karşılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, cami provokasyonu sonrasında emekliliğini istedi
Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, cami provokasyonu sonrasında emekliliğini istedi
Seyir halindeyken açılan tır dorsesi yön tabelasına takıldı
Seyir halindeyken açılan tır dorsesi yön tabelasına takıldı
Emniyet'ten camideki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama: Provokasyon olduğu ortadadır
Emniyet'ten camideki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama: Provokasyon olduğu ortadadır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Serdar Aziz Sergen Yalçın Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kurduğu sera ilçenin domates ihtiyacının yüzde 15'ini karşılıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:27:48. #1.14#

title