Kurduğu çini atölyesi ile çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Güler Kısa, çini atölyesi kurma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Güler Kısa, çini atölyesi kurma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çocukluktan bu yana çini işlemeciliğine ilgi duyan Kısa, 3 yıl önce Atakum Halk Eğitim Merkezinin açtığı kurslara giderek bu sanatın inceliklerini öğrendi.

Önce evinin bir köşesinde çini işlemeciliğine başlayan Kısa, ardından eşinin ve üniversiteye giden kızlarının desteğiyle evinin girişindeki kullanılmayan alanı sanat atölyesine çevirerek hayaline kavuştu.

Kısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ve iki kızının desteğiyle üreten, ekonomik kazanç elde eden bir iş kadını olduğunu söyledi.

Evde oturmanın kendisine göre olmadığını, bu nedenle çocukluk hayali olan çiniciliğe başladığını anlatan Kısa, "Geleneksel Türk el sanatlarını seviyorum. Çocukluğumda ve gençliğimde kursa gidemedim. Evlenince çocuklarım oldu. Kızlarım büyüyünce hayalimi gerçekleştirmek istedim. Önce çini işlemeciliği kurslarına gittim, uzun süre eğitim aldım. Bunlarla da yetinmeyip geçmişte yapılan çini sanatlarını araştırdım, inceliklerini öğrendim. Ardından evimde çini işlemeciliğine başladım." dedi.

Başlarda küçük ürünleri işlediğini ancak yaptığı ürünlerin sırlama işleminden sonra fırınlanması gerektiğini dile getiren Kısa, "Eşim, hevesimi görünce evimizin alt katında kullanılmayan alanı atölye haline getirdi. Kızlarımla burayı güzelleştirdik. Eşimin katkılarıyla fırın aldım. Şimdi günlerimi burada geçiriyorum. Burada çini tabak, abajur, kaftan, vazo, şamdan, süs eşyaları gibi ürünler üretiyorum." ifadelerini kullandı.

Kısa, ürünlerinde kullandığı ham maddeyi Kütahya'dan getirdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Yaklaşık 350 çeşit ürün yapıyorum. Bunları toptan ve perakende olarak satıyorum. İnsanların yaptığım çinilere ilgi göstermesi beni mutlu ediyor. Hem kendimi mutlu ediyorum hem de aile bütçemize katkı sağlıyorum. Bu işi geliştirmek, bütün ev hanımlarına öğretmek istiyorum. Evde oturmak yerine kadınlarımızın böyle bir işe yönelerek meslek sahibi olmalarına, aile bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı olmak istiyorum."

Çinilerini sosyal medya ve tanıdıkları aracılığıyla Türkiye geneline pazarladığını anlatan Kısa, fiyatının ise ürününe göre 10 lira ile 5 bin lira arasında değiştiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız