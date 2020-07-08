Kurduğu çiftlikte hem tarihi yaşatıyor hem de ayrılamadığı atlarını
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Kurduğu çiftlikte hem tarihi yaşatıyor hem de ayrılamadığı atlarını

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan genç girişimci Ferhat Demirci, at sevgisini gelecek nesillere aktarmak ve eskileri yaşatmak için kurduğu çiftlikte hayallerini gerçekleştirdi.

Kurduğu çiftlikte hem tarihi yaşatıyor hem de ayrılamadığı atlarını
08.07.2020 08:55 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:35

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan genç girişimci Ferhat Demirci, at sevgisini gelecek nesillere aktarmak ve eskileri yaşatmak için kurduğu çiftlikte hayallerini gerçekleştirdi.

Samsun'un Terme ilçesinde yıllar önce tanıdığı iş adamı Ali Hikmet Halıcı'nın Karadeniz'de ilk yaptığı çivisiz evinin yıkılmasına gönlü razı olmayan Ferhat Demirci, yıllardır hayalini kurduğu at sevgisi ve antika eşya merakını da birleştirerek iş adamının yaşadığı eski evin bahçesine çiftlik kurdu. Yaklaşık 110 parça antika eşyanın olduğu ve 7 atı da çiftlik içerisinde barındırarak gelen misafirlere tarihi ve hayvan sevgisini aşılayan Demirci, özellikle Down Sendromlu çocuklarında hayallerini gerçekleştiriyor.

"Çocukluk hayallerim gerçekleşti"

Çocuklarıyla beraber küçükken gerçekleştiremediği hayallerini şimdilerde gerçekleştirdiğini söyleyen genç girişimci Ferhat Demirci, "Ben Ordu'nun Ünye ilçesinde doğdum. 16 yaşıma kadar Ünye'de yaşadıktan sonra eğitim ve ticaret yıllarımı İstanbul'da tamamladım. Daha sonra 5 yıl önce memleketimiz olan Ünye'ye dönüşümüzde benim çocukluğumdan itibaren hayalim olan özellikle at sevgisiyle alakalı oğlum Alparslan ve kızım Ülkü ile beraber at bakmaya başladık. Tabii, atlara olan ilgimiz arttıktan sonra dostlarımızdan at hediye gelmeye başladı. Atlar 2-3 derken sonunda 7 tane atımız oldu. Bu atlarımızı bağlayacak bir yerin olması gerekiyordu. Çocukluktan itibaren hayalimiz at çiftliği kurarak onlara bakmak olduğu için Ünye Ticaret Borsası Mustafa Uslu ve iş adamı Tolga Kaygı hayalimi gerçekleştirmek için bana destek oldu. Bu çiftliğin kurulmasıyla beraber ailemin ve benim tarihi değer taşıyacak antika eşyalara merakım çok fazlaydı. Ardından çiftliği faaliyete geçirdikten bana 150 yıllık gümüş kırbaç hediye edildi. Onun ardından bir başka arkadaşım yine 150 yıllık süvari, başka bir arkadaşım ise 100 yıllık eski bir at arabası hediye etti" dedi.

"Benim hayallerimde vefat eden bir amcamızın da hayaliydi"

Yıllar önce Karadeniz Bölgesi'nde ilk çivisiz evi yapan iş adamının da burada hayallerini yaşattığını ifade eden Demirci, "Benim çok sevdiğim birisi vardı. Rahmetli Ali Hikmet Halıcı amcamızın biz hayallerini aslında burada devam ettiriyoruz. Bu çiftlikte Karadeniz Bölgesi'nde ilk olarak çivisiz evi kendisi yapmıştı. Biz aslında burada sadece tarihide bir araya getirmedik. Çünkü eğitimci kimliğimizle beraber burada çocuklarımızı hem doğa ile hem de hayvan sevgisi ile bir araya getirmeye çalıştık. Bu bölgenin çocuğu olduğumuz için bizim de doğal iletişim tarzımızı beğeniyorlar. Bir de bu pandemi süreci insanlarımızda geriye dönüş başlattı. Biz bu süreçte eskileri tanımak isteyişimizi, evde ekmek yapmasını öğrendik. Dolayısıyla geçmişe dönük bir hasret olduğu insanlarımızda ortaya çıkmaya başladı. Burada özellikle tarih var diye gelinlerimiz çok geliyorlar. Çünkü toplamda 110 adet tarihi dediğimiz antika eşyalarımız burada bulunuyor. At sevgisinin insanların ruhunu okşadığını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - ORDU

Kaynak: İHA

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