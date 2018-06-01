Kurduğu Çiftlikte 15 Kişiyi İş Sahibi Yaptı

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde girişimci Emrullah Yüksel, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe destekle hayalini gerçekleştirdi.

Ankara Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Yüksel, yaklaşık 10 yıldır kurmayı planladığı çiftlik için öz sermayesinin yeterli olmaması üzerine hazırladığı proje ile TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğüne başvurdu.

Müracaatının uygun bulunmasının ardından Bismil'de 2 milyon 500 bin lira hibe destekle 18 bin metrekare alanda açık sisteme sahip 15 kişinin çalıştığı çiftlik kuran Yüksel, 100 büyükbaş hayvanla yetiştiriciliğe başladı. Kapasitesini bir yıl sonra 200 büyükbaşa çıkaran Yüksel, günlük ortalama 2,5 ton, aylık 75 ton süt elde ediyor.

Avusturya'dan getirdi

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süt üretimi yapmak için uzun yıllar araştırma yaptığını söyledi.

Hem üretici olmak hem de bölgedeki işsizliğin önüne geçmek için çiftlik kurduğunu anlatan Yüksel, Avusturya'dan getirdiği 100 büyükbaş hayvanla üretime başladığını bu yıl hayvan sayısını 203'e çıkardığını kaydetti.

Yüksel, 15 kişiyi istihdam ettiği çiftliği daha da büyütmek için yeni proje hazırladığına işaret ederek, "Devletimizin desteği ile hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Günlük 2,5 ton aylık 75 ton süt üretiyoruz. Bölge ve ülke ekonomisine katkım olduğu için mutluyum." dedi.

Veteriner Şerif Turan ise üreticiye verilen destek sayesinde bölgedeki çiftlik sayısında artış olduğunu ve bu sayede hayvancılığın geliştiğini söyledi.

Devletin çiftçiye sağlamış olduğu desteklerin önemini vurgulayan Turan, bu sayede kendisinin de iş sahibi olduğunu ifade etti.

İşçilerden Vedat Şat da ilçede iş imkanının az olması dolayısıyla daha önce mevsimlik işçi olarak çalıştığını, çiftlik sayesinde başka şehre göç etmeden memleketinde çalışma imkanı bulduğunu dile getirdi.

-"Yatırımcılarımızı desteklemeye devam edeceğiz"

TKDK Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet Güneş ise destekle kurulan çiftliklerin bölge insanına büyük katkı sağladığını kaydetti.

Kurum olarak bölgedeki yatırımcıları destekleyerek istihdam oluşturmayı hedeflediklerine değinen Güneş, "İşletmelerin sayısının artmasıyla üretim de artacak. Bununla sanayi sektörü de gelişecek. Yatırımcılarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Kurum olarak yatırımcımızın ve çiftçimizin yanındayız." dedi.