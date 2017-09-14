Kürdistan Parlamentosundan 'Olağanüstü Toplantı' Kararı

Bağımsızlık referandumu ile Irak'ta savaş rüzgarları estiren Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimi yarın için flaş bir karar aldı. 2015 Ağustos'undan beri toplanamayan Kürdistan parlamentosunun yarın 'olağanüstü' toplanması kararı alındı.

Mesud Barzani, 2 yıldır kapalı olan parlamentoyu 'bağımsızlık referandumunu' oylatmak için topluyor. İlk gelen haberler parlamentonun bugün toplanacağı yönündeydi. Ancak bu gerçekleşmedi ve toplantı yarına kaldı. Kürt sitesi Rudaw'ın duyurduğuna göre parlamento yarın saat 19.00'da 'olğanüstü' toplanacak.

BARZANİ REFERANDUMU OYLATACAK

Kuzey Irak Kürt yönetiminin aldığı referandum kararı parlamentodan onay almış değildi. 2 yıldır toplanamayan parlamento yarın bu sebeple toplanıyor. Mesud Barzani 'bağımsızlık' referandumunu parlamentoya onaylatarak yasal zemine oturma amacında.

Rudaw'ın duyurduğuna göre Kürdistan Parlamentosu'nun 60'tan fazla üyesi yarın yapılacak oturumda 25 Eylül'ün referandum tarihi olarak kabul edilmesinin oylanmasını isteyecek.

Bunun için parlamento başkanlığına başvuruda bulunuldu. Daha önce de Parlamento Başkan Yardımcısı Cafer Eminki, parlementonun, referandum gündemiyle olağanüstü toplanacağını açıklamıştı.

PARLAMENTO 2015'TEN BERİ KAPALI

Daha önceki toplantı girişimleri 'yeterli sayı yok' denilerek hep iptal edilmişti. Kürdistan Parlamentosu'nun yarınki oturumunun gerçekleşmesi için salt çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Gelen haberler gerekli imzaların toplandığı yönünde.

Kürdistan Parlamentosu Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, da "Kürdistan Bölgesi'nin belirleyici bir dönemden geçtiği bu dönemde, parlamento tarihi rolünü yerine getirmeli" denildi.

20 Ağustos 2015'te gerçekleştirilen Kürdistan Parlamentosu'nun son toplantısında salt çoğunluk sağlanamamıştı.