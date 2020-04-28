Kurdeşen de koronavirüs belirtisi olabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kurdeşen de koronavirüs belirtisi olabilir

CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi Başhekimi ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, ateş veya nefes darlığı olmaksızın, anti alerjik ilaçlara rağmen ciltte geçmeyen veya tekrarlayan kaşıntı ve döküntü ile ortaya çıkan kurdeşen hastalığının da koronavirüs'ün erken...

Kurdeşen de koronavirüs belirtisi olabilir
28.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:59
CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi Başhekimi ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, ateş veya nefes darlığı olmaksızın, anti alerjik ilaçlara rağmen ciltte geçmeyen veya tekrarlayan kaşıntı ve döküntü ile ortaya çıkan kurdeşen hastalığının da koronavirüs'ün erken belirtilerinden biri olabileceğine işaret etti. Doç. Dr. Kutlubay, Cerrahpaşa'da salgın nedeniyle ertelenen planlı ameliyatlara önümüzdeki haftadan itibaren başlanacağının da müjdesini verdi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen planlı ameliyatlara önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş başlanacağının müjdesini veren Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, "Salgın başladığından beri aslında acil ve ilerlemiş kanser hastalarının ameliyatlarını durdurmadık. Birkaç ay öteleyebileceğimiz, aciliyeti olmayan ameliyatları bu süreçte ertelemiştik. Şu anda hastanemizde kovid açısından temiz ameliyathanemiz, yoğun bakımımız, cerrahi ve dahiliye yataklarımız var zaten. Ama eski sayıda ameliyatlar yapmıyorduk tabii ki salgın nedeniyle. Hastanemizin bilim kurulunda da konuştuk, 'bu haftayı da bir görelim' dedik ve gelecek haftadan itibaren ertelediğimiz ameliyatları, cerrahi hocalarına da danışarak yavaş yavaş açacağız. İlk olarak kanser cerrahisi, kalp damar cerrahisi, beyin cerrahisi ve çocuk cerrahisi ameliyatları planlanacak" diye konuştu.

'ERKEN BULGULARDAN BİRİ DE BU OLABİLİR Mİ, ARAŞTIRIYORUZ'

Koronavirüs hastalarında en sık görülen belirtilerin başında yüzde 87 ile ateşin geldiğini vurgulayan Doç. Dr. Kutlubay bunu, nefes darlığı ve öksürük, yaygın kas ya da kemik-eklem ağrıları, ishal, burun akıntısı ve göz yaşarması gibi belirtilerin izlediğini söyledi. Hastalığa dair her geçen gün başka bulguların da ortaya çıktığına işaret eden Doç. Dr. Kutlubay, şunları söyledi:

"Örneğin benim uzmanlık alanım olan dermatoloji camiasında, ciltte yaygın kaşıntı, kızarıklık ve döküntü ile seyreden ürtikerin de koronavirüsün ilk belirtilerinden biri olabileceği yönünde görüşler oluşmaya başladı. Hastanemizdeki hastalarda da böyle bir çalışma yürütüyoruz. Sonuçlarını uluslararası bir dergide yayınlayacağız. Acaba Kovid'e spesifik bir cilt bulgusu mu bunlar, tedaviye rağmen iyileşmeyen ürtiker gördüğümüz bir hastada Kovid de düşünüp test yapmalı mıyız, bunu araştırıyoruz. Zira koronavirüs, toplumun yüzde 20'sinde, hiçbir belirti vermeden ortaya çıkıyor. Yüzde 80'inde de hastalık hafif seyrediyor. Bizim asıl amacımız, hastalığın hafif seyrettiği ya da hiç belirti vermediği dönemde, sadece kaşıntı-ürtiker gibi belirtilerde aklımıza Kovid de gelmeli mi, bunu anlamak. İlkbaharın gelmesiyle birlikte alerjik döküntüler ve kurdeşen de de artış görülebilir. Halkımız hemen endişelenmesin. Mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvursun, tedaviye rağmen geçmeyen, alerji ilaçlarına rağmen nükseden kurdeşen tablosunda dermatologlar, gerekli yönlendirmeleri yapacaklardır zaten." 

'MORARAN PARMAKLAR KAN DOLAŞIMI BOZUKLUĞUNDAN'

Hastalığın ciltte yarattığı bir diğer dikkat çeken belirtinin de özellikle ayak parmakları veya avuç içi gibi uç noktalardaki kılcal damarlara pıhtı atmasına bağlı olarak gelişen ödem ve morarmaların olduğunu anlatan Doç. Dr. Kutlubay,  "Bu pıhtı atmalarına bağlı olarak bozulan kan dolaşımı, oralardaki dokuların beslenmesini bozduğu için siyanoz dediğimiz siyahlaşma, morarmaya neden oluyor. Bu da nekroz, yani doku ölümüne, kangrenleşmeye yol açıyor. Bu nekrozlara bağlı olarak da açık yaralar oluşabiliyor. Ancak bu belirtiler daha çok, hastalığın ilerleyen dönemlerinde karşımıza çıkıyor. Yani tanı konduktan sonra ortaya çıkan tablolar bunlar."dedi.

'İLK DALGAYI ATLATTIK AMA HENÜZ BİTMEDİ'

Salgında artık iyi bir noktaya gelindiğine ve ameliyat ve tedavilerde normale dönüşlerin başlayacağına işaret eden Doç. Dr. Kutlubay, "Evet her gün belli bir miktar yeni hasta ekleniyor ama, bunun daha fazlasını da iyileştirip taburcu ediyoruz. Örneğin bizim hastanemizde 15 gün önce Kovid pozitif servislerinde yatan hasta sayımız 225'lerdeydi. Bu sabah baktığımda, 136'ya düştüğünü gördüm. Yine erişkin yoğun bakımlarda 15 gün önce 35 hastamız yatarken bugün sayı 23'e düştü. Demek ki yüzde 40 civarında bir azalma var. Bugün tahminen 20-25 hastamızı taburcu edeceğiz, onların yerine 25-30  yeni vaka yatıracağız. Durumu bu seviyede tuttuğumuz müddetçe, ilk dalgayı atlatmışız demektir. Ama bu, önlemleri gevşetebiliriz anlamına gelmiyor. Bu bir salgın ve salgından tamamen kurtulabilmemiz için ya bu hastalığın aşısı bulunacak, toplumun geri kalanını aşılacağız ya da ilacı çıkacak, hastaları kesin olarak tedavi edebileceğiz. Bu ikisi olmadığı müddetçe toplum olarak izolasyon, hijyen ve mesafe kurallarına dikkat etmeye devam etmek zorundayız" diye konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi Haber
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım Haber
Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı...
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem Haber
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Haber
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı Haber
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz Haber
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak...
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı
UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
'BM anlaşması hükmünü yitirdi' diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz
Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Engin Altay Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Harun Tan Deniz Seki Ozan Güven Demet Akalın
Spor Falcao Mesut Özil Burak Yılmaz Lionel Messi Roberto Carlos
Daha Fazla Genç Mayıs Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Kurdeşen de koronavirüs belirtisi olabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 11:32:59. #1.14#
title