'Kürdan' kavgasında işyeri sahibi tutuklandı - Haberler
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'Kürdan' kavgasında işyeri sahibi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
'Kürdan' kavgasında işyeri sahibi tutuklandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde dönerci dükkanında 1 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı bıçaklı 'kürdan' kavgasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde dönerci dükkanında 1 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı bıçaklı 'kürdan' kavgasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.

Olay, 22 Kasım saat 18.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1639 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, dönerci dükkanına gelen bir grup müşteri ile işletme sahipleri Ali Sucu (40) ve V.S.S. (35) arasında 'Kürdan' sebebiyle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu, dönerci dükkanında başlayan tartışma sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Habip Ay, S.Ö. (33), G.A. (22), A.A. (24) ve işletme sahibi A.S. bıçakla, V.S.S. ise darp sonucu yaralandı. Olayı gören vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılardan S.Ö. ile A.A. özel bir hastaneye, G.A. ve durumu ağır olan Habip Ay ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan, Habip Ay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan işletme sahipleri Ali Sucu., V.S.S. ile S.Ö.'yü tedavilerinin ardından gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Ali Sucu tutuklanırken, V.S.S. ile S.Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


'Kürdan' kavgasında işyeri sahibi tutuklandı

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