Kurdaki Dalgalanmaya Karşın Otellerin Fiyatı Değişmedi

Yabancı turistlerin büyük bir ilgi gösterdiği Akdeniz ve Ege tatilleri cazibesini arttırdı. Artan döviz kuruna karşın fiyatlarını yükseltmeyen oteller ilgi görmeye devam ediyor. Tatil yapmaya gelen yabancı turistlerin ülkeye getireceği döviz ile cari açığın önemli bir kısmı kapanacak.

RUSYA, ÇİN, İRAN VE TÜRKİYE ARASINDA TURİZM

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ekonomik saldırılarına karşı Rusya, Çin, İran ve Türkiye arasında turizm iş birliği başlıyor. Yılın ikinci yarısında Rusya'dan Türkiye'ye 6 milyon turist gelmesi tahmin edilirken, Çin ve İran'dan gelen turist sayısı ise ikiye katlanacak. Böylece 2018 yılı içerisinde Rusya, Çin ve İran'dan gelen turist sayısı 12 milyonu bulurken, Türk turizmine 10 milyar dolarlık katkı sağlanacak. Çin'den en az 2 milyon turistin bu yıl içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

SAYININ ARTMASI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Bununla beraber 2019 yılında 50 milyon turist 50 milyar dolar hedefine ulaşmayı isteyen Turizm Bakanlığı turist sayısının artırılması için düğmeye bastı. İlk yapılacak iş olarak tatil yörelerindeki otellerin kaliteleri artırılacak. Gastronomi alanında Türk mutfağının zengin yemek çeşitleri turistlere sunulacak. Turizmde ürün çeşitliliği artırılarak kültür, sağlık, spor ve kış turizmi için tatil paketleri hazırlanacak. Turizm paketleri Türkiye'nin dört bir yanındaki turizm değerlerini içerecek şekilde genişletilecek. Yükselen döviz kuru fiyat listesini etkilemeyecek, ücretler sabit tutulacak.

32 MİLYAR DOLAR ÜLKEYE GİRECEK

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı , dün yaptığı açıklamlarda turizmin cari açığın azalması için en fazla katkıyı sağlayan sektörlerden olduğunu belirterek, sektörün geçen yıl cari açığın azaltılmasına 21 milyar dolar net katkı sağladığını aktarmıştı.

Cari açığın düşürülmesi için katkının yıldan yıla artacağını vurgulayan Başkan Bağlıkaya, kurda yaşanan dalgalanmaların bunu değiştiremeyeceğinin altını çizfi. Turizm hareketinde geçen yıla göre yüzde 30 artış olduğunu ifade eden Bağlıkaya, "32 milyar dolar döviz girdisi, 40 milyon turist bekliyoruz.'' dedi.