Kurdaki Dalgalanmaya Karşı Aksiyon Planı Hazırladık"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurdaki dalgalanmaya karşı aksiyon planının hazır olduğunu belirterek, "Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurdaki dalgalanma ve ABD ile ilişkilere yönelik Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, kurdaki dalgalanmaya yönelik gece yarısından itibaren aksiyon planlarını almaya başladıklarının altını çizerek "Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Dediğim gibi, tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır" diye konuştu. Döviz hesaplarına el konulması ya da TL'ye çevrilmesi konusunda çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bakan Albayrak, "Sürekli kamuoyunun gündemine bazı iddialar geliyor. Mevduatların TL'ye döndürülmesi yada el konulması gibi çok ileri iddialar. Bakın çok net söylüyorum. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL'ye döndürülmeyecek. Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak" ifadesini kullandı.

"BU ÇOK NET BİR SALDIRININ, SINAMANIN GÖSTERGESİDİR"

Bakan Albayrak, kurlardaki bugünkü tablonun ekonomik verilerle açıklanmasının mümkün olmadığını kaydederek "Bu çok net bir saldırının, sınamanın göstergesidir. Küresel finansal sistemin en büyük oyuncusunun başlattığı bu saldırı, tüm gelişmekte olan ülkelerde benzer durumu ortaya çıkarır. Çıkardı da zaten. Bugün yaşanan tabloda, ülkemizin parasının doğrudan bir ABD başkanı tarafından hedef alındığı böyle bir ortamda, Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir" şeklinde konuştu. Kurdaki dalgalanmaya karşı aksiyon planı hazırladıklarını bildiren Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Bankalarımızla birlikte kurdaki bu dalgalandırmanın en fazla etkilendiği kesim olan reel sektör firmalarımızın KOBİ'ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık. Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız. Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Dediğim gibi, tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır."

(İHA)