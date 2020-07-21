Kurbanlıkta kulak küpesine dikkat Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürü Veteriner Hekim Evren Sonyürek, satışa sunulan her hayvanın kendine özgü bir pasaportu olduğunu belirterek,"Pasaport üzerindeki barkod sayesinde hayvanın tüm bilgilerine cep telefonuna yüklenecek uygulama ile bakmak mümkün" dedi.

Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürü Veteriner Hekim Evren Sonyürek, satışa sunulan her hayvanın kendine özgü bir pasaportu olduğunu belirterek,"Pasaport üzerindeki barkod sayesinde hayvanın tüm bilgilerine cep telefonuna yüklenecek uygulama ile bakmak mümkün" dedi.

Seyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Evren Sonyürek, kurbanlıkların besili, sağlıklı, veteriner sağlık raporu, kulak küpesi olan, nakil belgesi, hayvan pasaportu bulunan ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı, erkek ve yaşını doldurmuş olanlardan seçmeye dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Dişleri tam ve parlak tüylü kurbanlıkları seçin

Bakışları donuk, çok zayıf, salya ve gözde akıntısı olan, tüyleri karışık ve mat olan, çevreye karşı aşırı tepkili ya da çok duyarsız, topal, kör, tüyleri mat kurbanlıkların alınmaması gerektiğini aktaran Sonyürek, dişlerinin tam ve tüyleri parlak olan hayvanların tercih edilmesi gerektiğini aktardı.

Kurbanlığın 'kulak küpesi' barkodunun olması önemli

Satışa sunulan her hayvanın kendine özgü bir pasaportu bulunduğunu belirten Sonyürek, "Bunun üzerinde cinsiyeti, cinsi ve ırkı yazıyor. Bunun yanı sıra pasaportun üzerinde aşıların tam olup olmadığına bakılıyor. Ayrıca pasaport üzerindeki barkod sayesinde hayvanın tüm bilgilerine cep telefonuna yüklenecek uygulama ile bakmak mümkün" dedi.

Dolandırıcılara ve sağlıksız kurbanlıklara dikkat

Dikkat edilmesi durumunda dini vecibelerin eksiksiz yapılabileceğini ifade eden Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürü Veteriner Hekim Evren Sonyürek, "Seyhan Belediyesi, belirlenen hayvan satış alanlarında denetimlerini sürdürecek. Vatandaşımızı da, hem dolandırıcılara hem de sağlıksız kurbanlıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA