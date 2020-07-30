Kurbanlıklarını satamayan besiciler isyan etti Kurbanlıklarını satamayan besiciler isyan etti "110 hayvanım var 5'ini sattım" Kurban Bayramı'na saatler kala Bayrampaşa hayvan pazarında hareketlilik devam ederken besiciler hayvanlarının ellerinde kalmasına isyan etti.

Kurbanlıklarını satamayan besiciler isyan etti

"110 hayvanım var 5'ini sattım"

İSTANBUL - Kurban Bayramı'na saatler kala Bayrampaşa hayvan pazarında hareketlilik devam ederken besiciler hayvanlarının ellerinde kalmasına isyan etti. Pazarda hayvanlarını satamadığını söyleyen bir besici, "Bedavaya mal getirdik kimse almıyor. Toprağın üzerinde uyuyorum. Emeğe bile saygı göstermiyorlar. 110 hayvanım var 5'ini sattım" diye konuştu.

Vatandaşlar Kurban Bayramı'na saatler kala kentin birçok ilçesinde kurulan hayvan pazarlarına gelerek, bütçelerine uygun kurbanlık bakmayı sürdürdü. Kurban ibadeti yapmak isteyen vatandaşlar ile yıl boyunca gözü gibi baktığı hayvanları satmak isteyen besiciler arasında korona virüs tedbirleri kapsamında sıkı pazarlık yaşandı. Pazarda vatandaşların maske kullanıma dikkat ettiği görüldü. Onlarca çadırda yer alan hayvanlar için alana gelen vatandaşlar havadan görüntülenirken pazarın içerisinde bulunan otoparkın dolduğu gözlemlendi. Kurban pazarında kimi satıcılar çoğu hayvanını sattığını ifade ederken kimisi ise hayvanlarının elinde kalmasına isyan etti.

"Satış yok hayvanların çoğu duruyor"

Hayvanlarının çoğunun elinde kaldığını söyleyen besici Özgür Çelik, "Satış yok hayvanların çoğu duruyor. Umut ediyoruz bayramda satılsın. Fiyatları olabildiğince düşürdük. Keçiler bin TL'den başlıyor, koyunlar bin 500'den başlıyor" şeklinde konuştu.

"Satışlar geçen yıla göre çok zayıf"

Satışların geçen yıla oranlara azaldığını belirten besici Nuh Türüt, "Hayvan sayımız fazla vatandaşlar istedikleri kadar kurban bulabilirler. Satışlar geçen yıla göre çok zayıf, kurban fiyatları geçen yıla göre düştü. Almak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"110 hayvanım var 5'ini sattım"

Pazarda hayvanlarını satamadığına isyan eden besici ise, "Bedavaya mal getirdik kimse almıyor. 12 günden beri buradayım. Toprağın üzerinde uyuyorum. Emeğe bile saygı göstermiyorlar. Biz üreticiyiz. Biz kaybolduktan sonra kimse kalmayacak. 110 hayvanım var 5'ini sattım. Biz gerçek üreticiyiz. Bizi tutmaları lazım. Seneye biz gelmedikten sonra buraların hali ne olur" diye konuştu.

"200 hayvandan 30 hayvan elimizde kaldı"

Hayvanlarından çoğunu sattığını söyleyen besici "30 hayvanımız kaldı. 200 tane getirmiştik satışlarımız çok iyi. Pazarda bugün yoğunluk var" dedi.

Kaynak: İHA