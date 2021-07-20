Satın aldıkları kurbanları götürmek için kapıların üzerinden atladılar
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Satın aldıkları kurbanları götürmek için kapıların üzerinden atladılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Satın aldıkları kurbanları götürmek için kapıların üzerinden atladılar Güvenlikçiler hayvan pazarının kapılarını kilitleyince, vatandaş satın aldığı kurbanlığıyla içeride mahsur kaldı Denizli'de kurbanlık fiyatlarının düşmesi için arefe gününün son saatlerine kadar bekleyen...

Satın aldıkları kurbanları götürmek için kapıların üzerinden atladılar

Güvenlikçiler hayvan pazarının kapılarını kilitleyince, vatandaş satın aldığı kurbanlığıyla içeride mahsur kaldı

DENİZLİ - Denizli'de kurbanlık fiyatlarının düşmesi için arefe gününün son saatlerine kadar bekleyen vatandaşlar, hayatlarının şokunu yaşadı. Güvenlikçiler pazarın kapılarını kilitleyince mahsur kalan vatandaşlar, kurbanlıklarıyla birlikte kapıların üzerinden atlamak sorunda kaldı.

Kurban Bayramına saatler kala, Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarında eşine az rastlanır anlar yaşandı. Kurban vazifelerini yerine getirebilmek ve daha uygun kurbanlık alabilmek için arefe gününün son saatlerine kadar bekleyen vatandaşlar, alışverişlerini pazarın çalışma saatleri içerisinde tamamlayamayınca hiç akıllarına gelmeyecek bir manzarayla karşılaştı.

Saatler 00.00'ı gösterdiğinde hayvan pazarının kapıları, mesainin dolması nedeniyle güvenlikçiler tarafından kapatıldı. Kurbanlıklarını satın alıp evlerine dönebilmek için kapılara yönelen onlarca vatandaş, kapının kilitli olması nedeniyle içeride mahsur kaldı. Çocuğundan yaşlısına birçok vatandaş, yüksek demir kapıların üzerinden atlayarak dışarıya çıkabildi. Kendileri dışarıya çıkabilen ancak satın aldıkları kurbanlıklarını içeride bırakmak zorunda kalan vatandaşların yardımına ise yine yetiştiriciler yetişti. Küçükbaş hayvanları kucaklayarak demir kapının üzerinde atlatan satıcılar, hayvanları sabah kesilebilmeleri için yeni sahiplerine teslim etti.

Kurbanlık telaşını içerisinde büyük bir şok ile karşılaşan vatandaşlar, yaşananlara tepki gösterdi. Durumun yetkililere iletilmesinin ardından kapılar açılarak, çıkışlara gece 01.00'e kadar daha izin verildi. Kapıların yeniden açılmasının ardından kurbanlıklarıyla birlikte içeride mahsur kalan diğer vatandaşlar, kapıların üzerinden atlayanların aksine yürüyerek hayvan pazarından ayrıldı.

Satın aldıkları kurbanları götürmek için kapıların üzerinden atladılar
Satın aldıkları kurbanları götürmek için kapıların üzerinden atladılar
Satın aldıkları kurbanları götürmek için kapıların üzerinden atladılar
Satın aldıkları kurbanları götürmek için kapıların üzerinden atladılar
Satın aldıkları kurbanları götürmek için kapıların üzerinden atladılar
Satın aldıkları kurbanları götürmek için kapıların üzerinden atladılar
Satın aldıkları kurbanları götürmek için kapıların üzerinden atladılar
Satın aldıkları kurbanları götürmek için kapıların üzerinden atladılar
Satın aldıkları kurbanları götürmek için kapıların üzerinden atladılar
Satın aldıkları kurbanları götürmek için kapıların üzerinden atladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas

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