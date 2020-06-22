Kurbanlıkların kilogramı 24-30 liradan satılacak
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Kurbanlıkların kilogramı 24-30 liradan satılacak

Sivas'ta canlı kurbanlıkların kilogramının 24-30 lira arasında satılacağı belirtildi.

22.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:26

Sivas'ta canlı kurbanlıkların kilogramının 24-30 lira arasında satılacağı belirtildi.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, besicilerle yaptıkları toplantıda canlı kurbanlıkların kilogram fiyatlarını belirlediklerini, ineğin 24 lira, dişi koyunun 25 lira, düvenin 26 lira, tosunun 27 lira, erkek koyunun ise kilogramının 30 liradan satılacağını kaydetti.

Hayvan pazarlarında alınacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine de değinen Hastaoğlu, şunları kadydetti:

"Kurban Bayramı'nda bir gelenek olan tokalaşarak hayvan satış işlemi bu bayramda olmayacak. Sosyal mesafe kuralına uyulacak ve maske kullanımı zorunlu olacak. Kurban satış ve kesim yerlerinde uygun giriş-çıkış kapıları oluşturularak, kurban satış yerinin etrafı sınırlandırılacak ve çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak. Maskesiz girişlere de izin verilmeyecek. Ayrıca girişlerde vatandaşlarımızın el dezenfeksiyonu ve ateş ölçümü işlemleri de titizlikle gerçekleştirilecek."

Hastaoğlu, vatandaşların belediyeler tarafından kurulan pazarlardan veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabileceklerini vurgulayarak, hayvan kesimleri için de Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat almış mezbaha ve kombinalar veya belediyelerce belirlenen geçici kesim yerleri ile besi çiftliklerinin tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.

Küpesi olmayan hayvanların alınmaması gerektiğine iaşaret eden Hastaoğlu, gebe veya yeni doğum yapmış, yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış, kılları karışık ve mat olan, bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, salyası akan, uzuvları eksik olan hayvanların da satın alınmaması gerektiğine dikkati çekti.

Kurbanlıkların kilogramı 24-30 liradan satılacak

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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