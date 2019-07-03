Kurbanlıkları kilogram fiyatları 20 ile 23 TL olarak açıklandı

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, kurbanlıkları kilogram fiyatlarını 20 ila 23 TL olarak açıkladı.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas'ta ki kurbanlıkların durumu ve fiyatları hakkında açıklama yaptı. Hastaoğlu, Sivas'ta bulunan besicilerle yapmış oldukları toplantı sonrasında yapmış olduğu açıklamada, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilimizdeki besici ve üreticilerle yaptığımız toplantı sonucunda; tosunun canlı kilogram fiyatı 23 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 22 TL, damızlık vasfını kaybetmiş inek 20 TL, dişi koyun 20 TL, erkek koyun ise 22 TL'den satılacak. Kombinalardaki kesim ücretleri ise büyükbaş için 450 TL, küçükbaş için 100 TL, parçalama ücreti 350 TL, et çekim ücreti ise 2 TL olarak belirlenmiştir."dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA