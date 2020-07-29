"Kurbanlıklara eziyet edilmemesi" uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Kurbanlıklara eziyet edilmemesi" uyarısı

Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, kesim esnasında kurbanlıklara eziyet edilmemesi gerektiğini belirterek, "Kurbanlıklarımızı, seveceğiz, okşayacağız, onlara merhamet göstereceğiz.

29.07.2020 13:24 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:39

Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, kesim esnasında kurbanlıklara eziyet edilmemesi gerektiğini belirterek, "Kurbanlıklarımızı, seveceğiz, okşayacağız, onlara merhamet göstereceğiz." dedi.

Ayvaz, Kurban Bayramı'nda kurbanlıkların kesiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Kurbanın kelime anlamının yakınlaşmak olduğuna işaret eden Ayvaz, "Keseceğimiz hayvanlarla Cenabı Allah'a daha yakın olacağız. Bu yüzden kurbanlıklarımız bizim için çok farklı bir anlam ifade etmektedir." ifadesini kullandı.

Kurbanlıklara eziyet edilmemesi, şefkat ve merhamet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Ayvaz, şöyle devam etti:

"Yarın mahşer gününde onlar bizimle beraber olacak, Cennet'e girmemize vesile olacaklar. Onları keserken asla eziyet etmeyelim. Çünkü bizim dinimiz şefkat ve merhamet dinidir. Bu şefkat ve merhameti sadece insanlara değil, bütün yaratılmışlara göstermemiz gerekiyor. Kurbanlıklarımızı seveceğiz, okşayacağız, onlara merhamet göstereceğiz. Çünkü biz onlarla Rabb'imize yakınlaşıyoruz. Onlara göstereceğiz sevgi ve merhamet, ibadetteki temel amacımız olmalıdır."

Kurban kesimini tecrübeli kişilerin yapması gerektiğinin altını çizen Ayvaz, "Kurbanlıklarımız eziyet çekmemeli. Kurban kesimi çok faziletli bir iş ancak bu işi bilen kişiler yapmalı. Bu konuda hiçbir yeteneği, uzmanlığı olmayan, hayatında hiç hayvan kesmeyen bazı kişiler, 'faziletli' diyerek bu işe girişmemelidir." diye konuştu.

"Sevinçlerimizi üzüntüye dönüştürmeyelim"

Ayvaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu bayramda her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bayramlar bir araya gelme, sevinme ve sevindirme zamanları olduğu için daha dikkatli olmalıyız. Maske ve sosyal mesafe kuralına uymamız gerekiyor, sevinçlerimizi üzüntüye dönüştürmeyelim. Kurban kesim alanlarında belediyemiz ve ilgili birimlerle denetim yapacağız. Vatandaşlarımızın kurbanlarını keserken hijyene ve sağlık kurallarına aşırı derecede riayet etmesi gerekir. Hastalığın bulaşmaması için kalabalık şekilde kurban kesilmemesi lazım. Kurban kesim alanlarına vatandaşlarımızın kesinlikle maskeli gelmesi gerekiyor, sosyal mesafe kuralına uyulmasını rica ediyoruz."

'Kurbanlıklara eziyet edilmemesi' uyarısı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Yaşam
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı Dünya
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Ekonomi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Politika
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak Ekonomi
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi Spor
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi
Tulumuna 'Datome' yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Tulumuna "Datome" yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Bayram öncesi Bozcaadalı turizmcilerden vatandaşa uyarı: Rezervasyonsuz yola çıkmayın
Bayram öncesi Bozcaadalı turizmcilerden vatandaşa uyarı: Rezervasyonsuz yola çıkmayın
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Koronavirüse rağmen köpük partisi yapıp horon oynatan plaj işletmecilerine ceza kesildi
Koronavirüse rağmen köpük partisi yapıp horon oynatan plaj işletmecilerine ceza kesildi
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Osman Kavala Fatih Sultan Vladimir Putin
Magazin Ebru Şallı Ozan Güven Kıvanç Tatlıtuğ Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Okan Buruk Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ankara Bayram Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: "Kurbanlıklara eziyet edilmemesi" uyarısı - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 14:24:49. #1.15#
title