Kurbanlıklar yurtta kalan öğrenciler için kesildi

Samsun'da Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrenciler için kurban kesildi.

Samsun'da Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrenciler için kurban kesildi. Memleketine gidemeyen öğrencilerin bayram sevinçlerine ortak olduklarını belirten Müdür Kasapoğlu, "Onların bayram sevincine ortak olduk. Onlara ailelerinden uzak o bayram sevincini yaşatmak istiyoruz" dedi.

Samsun'da Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrencilerin bayramı evinde gibi hissetmeleri için 15 adet koyun kurban edildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsü içerisinde bulunan Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu bayramın ikinci gününü öğrencilerle birlikte geçirdi. Müdür Kasapoğlu, "Biz hemen hemen her yıl bayramın ikinci günü yurtlarımızda kalan uluslararası öğrenciler ve staj yapan öğrencilerimiz oluyor. Memleketlerinden uzak, aileleriyle beraber Kurban Bayramını geçiremedikleri için bir nebze olsun bu öğrencilerimize aile hissiyatını verelim, bayram hissiyatını verelim diye hayırsever kişilerle aldığımız kurbanlarımızı yurtlarımızda kestik. Onların bayram sevincine ortak olduk. Onlara ailelerinden uzak o bayram sevincini yaşatmak istiyoruz. 15 tane koyun kesmiştik olduk. Bunları tamamıyla bayram sonuna kadar öğrencilerimize ikram etmiş olacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı