Kurbanlıklar pazara indi Kurbanlıklar pazara indi Kurban Bayram'ın yaklaşmasıyla birlikte besiciler, binbir emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkardı.

Kurbanlıklar pazara indi

BURSA - Kurban Bayram'ın yaklaşmasıyla birlikte besiciler, binbir emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkardı. Bursa İnegöl hayvan pazarında Türkiye'nin farklı illerinden getirilen kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Büyükbaş fiyatları ise 7 bin TL'den başlayıp 25 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Kurban Bayramı'na 1 ay gibi bir süre kala kurbanlıklar pazara getirilmeye başlandı. Dün gece Türkiye'nin farklı noktalarında getirilen kurbanlıklar İnegöl'deki hayvan pazarında yerlerini aldıklar. Bin bir emekle yetiştirilen kurbanlıkların fiyatları ise 7 bin TL'den başlıyor. Bu yıl korona virüs tedbirleri çerçevesinde bundan önceki kurban alışverişlerinde el sıkışarak pazarlık yapılmayacak. Salgına karşı satıcılarda alıcılarda maske ve eldiven takıp sosyal mesafeye dikkat edecekler. Muş illinden İnegöl'e kurbanlık getiren Faruk Akkoyun şunları söyledi. Dün gece İnegöl'e geldik uzun bir yolculuk oldu. Şuanda satış yapmadık ama sipariş veren müşterilerimiz var her yıl olduğu gibi bu yılda. Fiyat hemen hemen geçen seneyle aynı diyebiliriz. Ama masraflarımız tabi ki arttı. Bunları hayvanlara yansıtırsak kimse alamaz bence çünkü virüsten dolayı alım gücü düştü vatandaşın. Kurbanlık tosunlar 9 bin TL'den başlayıp yukarıya doğru gidiyor. Düve fiyatları ise 6 bin 500 TL'den başlıyor. virüs nedeniyle artık el sıkışma yok pazarlıklarda bizlerde bunlara göre önlemlerimizi aldık. Satıcıda alıca maske takmak zorunda inşallah bayrama kadar tüm satışlarımızı gerçekleştiriş.

Kaynak: İHA