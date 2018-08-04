Kurbanlıklar Pazara İndi

Kurbanlıklar pazara indi

Kurbanlıklara olan düşük talep besicileri memnun etmedi

SİVAS - Yılın ilk kurbanlıkları İç Anadolu bölgesinin en büyük hayvan pazarı olan Şarkışla Hayvan Pazarında satışa çıktı.

Kurban bayramının yaklaşması ile kurbanlıklar Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan İç Anadolu bölgesinin en büyük hayvan pazarında satışa çıktı. Besiciler kurbanlıkları geçtiğimiz yıl ki fiyatlardan satmalarına rağmen satışların düşük oluşundan şikayet etti. Besiciler Türkiye'de ihtiyaçtan fazla kurbanlık bulunduğunu, Türkiye'nin ithal kurbanlığa ihtiyacı olmadığını belirtti. Ayrıca yüksek yem fiyatları, ithal et ile birlikte düşen fiyatların kendilerini zora soktuğunu söyledi. Sivaslı besiciler kurbanlık fiyatlarının hisse başı bin 500 ile 2 bin TL arasında olduğunu da dile getirdi. Pazarda ağırlığına göre 7 bin TL ile 20 bin TL arasında kurbanlıklar bulunuyor. Karkas kurbanlık fiyatı ise 18 TL ile 22 TL arasında değişiyor.