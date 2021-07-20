KURBANLIKLAR KESİLİRKEN ÇOCUKLAR İZLEDİ
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KURBANLIKLAR KESİLİRKEN ÇOCUKLAR İZLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da kurbanlıklar, belediyelerin belirlediği kesim yerlerinde kesildi.

ŞANLIURFA'da kurbanlıklar, belediyelerin belirlediği kesim yerlerinde kesildi. Aileleriyle alana giden bazı çocuklar ise kurbanlıkların kesimini izledi.

Kentte yaşayanlar, kurbanlıklarını, belediyelerin belirlediği noktalarda kestirdi. Sabah erken saatlerden itibaren kesim noktalarına gidenler, ibadetini yerine getirdi. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen kurbanlık kesimleri, çocukların gözü önünde yapıldı. Çocukların, kurbanlık kesimlerini merakla izlemesi dikkat çekti.

KURBANLIKLAR KESİLİRKEN ÇOCUKLAR İZLEDİ
KURBANLIKLAR KESİLİRKEN ÇOCUKLAR İZLEDİ
KURBANLIKLAR KESİLİRKEN ÇOCUKLAR İZLEDİ
KURBANLIKLAR KESİLİRKEN ÇOCUKLAR İZLEDİ
KURBANLIKLAR KESİLİRKEN ÇOCUKLAR İZLEDİ
KURBANLIKLAR KESİLİRKEN ÇOCUKLAR İZLEDİ
KURBANLIKLAR KESİLİRKEN ÇOCUKLAR İZLEDİ
KURBANLIKLAR KESİLİRKEN ÇOCUKLAR İZLEDİ
KURBANLIKLAR KESİLİRKEN ÇOCUKLAR İZLEDİ
KURBANLIKLAR KESİLİRKEN ÇOCUKLAR İZLEDİ
KURBANLIKLAR KESİLİRKEN ÇOCUKLAR İZLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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