Kurbanlıklar kesilecek alanlara getirildi
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Kurbanlıklar kesilecek alanlara getirildi

Kurbanlıklar kesilecek alanlara getirildi Vatandaş sabaha kadar nöbet tutacak Kurban Bayramına saatler kala kurbanlıklarını alan vatandaşlar kesim alanlarına getirmeye başladı.

30.07.2020 23:15 | Son Güncelleme: 31.07.2020 00:40

Kurbanlıklar kesilecek alanlara getirildi

Vatandaş sabaha kadar nöbet tutacak

BURSA - Kurban Bayramına saatler kala kurbanlıklarını alan vatandaşlar kesim alanlarına getirmeye başladı. Getirilen kurbanlıklar alanlara bağlanarak başlarında nöbet tutuluyor. Sabah kılınacak olan bayram namazının ardından kurbanlıklar kesilecek.

Cuma günü idrak edeceğimiz kurban bayramına artık saatler kaldı. Bursa'nın İnegöl İlçesinde hayan pazarında kurbanlık alan vatandaşlar hayvanları kesim yapılacak alanlara getirmeye başladılar. Alanyurt salı pazarında Belediye tarafından kesim için izin verilen alanda büyük ve küçükbaş hayvan yoğunluğu yaşanıyor. Erken kurbanlıklarını getirenler kendilerine yer ayarlayarak hayvanlarını bağlayıp başlarında nöbet tutmaya başladı. Vatandaşlar kurbanlıkların çalmasına ve kaçmasına karşı sabaha kadar bekleyecek. Sabah bayram namazının ardından kurbanlıklar kesilecek.

Kurbanlıklar kesilecek alanlara getirildi

Kaynak: İHA

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