Kurbanlıklar elde kaldı

10.08.2019 17:44

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kurulan hayvan pazarında tanesi 800 lira ile bin 500 liraya satılan kurbanlık koçların bir bölümü satıcıların elinde kaldı.

Pazaryeri ilçesinde kurulan hayvan pazarında arife günü olmasına rağmen beklenen satışı elde etmeyen çiftçiler, kurbanlık koçların ellerinde kaldığı belirtti. Vatandaşın ekonomik güçlükler nedeni ile sadece bakmak için hayvan pazarına geldiğini vurgulayan çiftçiler, geçen yıla karşı yem fiyatlarının çok farklı olmasına rağmen ve kurbanlık koçların bu yıl daha bile düşük olduğunu söyledi. Hayvan pazarında yeterli koç satamadıklarını belirten çiftçile,r Kurban Bayramı sonunda hayvanlarını mezbahalarda kestirerek kasaplara vereceklerini ifade ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA