KURBANLIKLAR BU GECE İSTANBUL'A GİRİŞ YAPACAK
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KURBANLIKLAR BU GECE İSTANBUL'A GİRİŞ YAPACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANADOLU'nun çeşitli illerinden TIR'lara yüklenen kurbanlık büyükbaş hayvanlar bu gece saat 00.00'da İstanbul'a giriş yapacak.

ANADOLU'nun çeşitli illerinden TIR'lara yüklenen kurbanlık büyükbaş hayvanlar bu gece saat 00.00'da İstanbul'a giriş yapacak. Kurbanlıkların yüklü olduğu TIR'lar il sınırındaki park alanında beklemeye başladı.

İstanbul'a kurbanlık büyükbaş hayvan girişleri bu gece saat 00.00'da başlayacak. Kurbanlıkları taşıyan TIR'lar ise saatler öncesinden İstanbul girişinde bulunan park alanında beklemeye başladı. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde araçlar hareket ederek kurbanlıklar hayvan pazarlarındaki yerlerini alacak.

"23-24 HAYVANIMIZ VAR. FİYATLARI DEĞİŞİYOR, TAHMİNEN 17-18 BİN LİRADAN BAŞLIYOR."

Bitlis'ten İstanbul'a gelen Ercan Selçuk "30 saatten fazla yoldayız. Şu anda burada bekleme yapıyoruz. Hava serin. Hayvanlarımızda bir sıkıntı yok şu an. Tüm hayvanlarımız şap aşıları olsun, çiçek aşısı olsun veteriner hekimin gözetiminde yetiştirip buraya kadar getirdik. Bir sürü zorluklar içerisindeyiz. Hayvanları Avrupa Yakası'na getirmediğimiz zaman hem müşterilerimiz tanıdıklarımız zorluk çekiyor hem de çiftçi. Çiftçinin durumunu görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Kadıköy Yeni Sahra'da duruyoruz, çadırlarımız kuruldu. 23-24 hayvanımız var. Fiyatları değişiyor. Tahminen 17-18 bin liradan başlıyor. 25-30 bin liraya kadar hayvanlar bulunuyor bizde. Fiyatlar geçen seneye göre biraz daha pahalı. Yem oranına göre maliyet oranına göre tabiki hayvanın üzerine aktarmamız gerekiyor" dedi.

KURBANLIKLAR BU GECE İSTANBUL'A GİRİŞ YAPACAK
KURBANLIKLAR BU GECE İSTANBUL'A GİRİŞ YAPACAK
KURBANLIKLAR BU GECE İSTANBUL'A GİRİŞ YAPACAK
KURBANLIKLAR BU GECE İSTANBUL'A GİRİŞ YAPACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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