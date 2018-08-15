Kurbanlıkla İlgili Tüm Bilgi Cepten Öğrenebilinecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin, Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvan Sağlığı ve Refahı (HaySag) uygulamasını referans alarak akıllı cep telefonları için geliştirdiği "KMBB Kurban" adlı mobil uygulamasıyla satın alınmak istenen kurbanlıklar ve kentteki kesim hizmetleriyle ilgili her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşılabilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan KMBB Kurban, Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik ve Mezbahaneler Şube Müdürü Veteriner Hekim Yakup Bilal tarafından tanıtıldı.

Uygulamayla bakanlığın HaySag verilerini referans alarak, küpe numarasına göre hayvanın sağlık durumu, tür, ırk, cinsiyeti ve doğum tarihi gibi bilgilerin yanı sıra kentteki kurban satış ve kesim yerlerinin adres bilgileri, yaşanan sorunlarda başvurulabilecek telefon numaralarına ulaşılabildiğini aktaran Bilal, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak 'KMBB Kurban' mobil uygulaması yapmak için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte 3 aylık çalışma yaptık. HaySag verdiği bilgilere üstüne ekleme yaptık. Bu uygulamanın amacı, hayvanlar kurban edilmeye elverişli mi, veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçmiş mi, bunları öğrenebilmek. Ayrıca kurbanlık, adaklık satış yerleri ve kesim yerleri nerede olduğunu öğrenebiliyoruz. Kurban Bayramı'nda kurbanlık kesimlerinin ardından karkaslarımızda ve sakatatlarında her hangi bir sıkıntı oluştuğunda nerelerle iletişime geçebiliriz. Bunları biz bu programın içerisine aldık."

Bilal, uygulama ile yıl boyunca Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Canlı Havyan Borsası fiyatlarının da öğrenebilineceğini sözlerine ekledi.