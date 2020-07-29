Kurbanlık "Trakya Kıvırcığı" İstanbul pazarında tercih ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kurbanlık "Trakya Kıvırcığı" İstanbul pazarında tercih ediliyor

İstanbul'un kurbanlık ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Trakya'nın temiz havasında yetiştirilen, etinin lezzeti ve aromasıyla cinslerinden ayrılan "Trakya kıvırcığı" İstanbul pazarında ilgi görüyor.

Kurbanlık
29.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:12

İstanbul'un kurbanlık ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Trakya'nın temiz havasında yetiştirilen, etinin lezzeti ve aromasıyla cinslerinden ayrılan "Trakya kıvırcığı" İstanbul pazarında ilgi görüyor.

Kırklareli'nde kurban pazarlarına gitmeden önce temizlikleri yapılan ve yünleri kırkılan hayvanlar, Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan kontrollerin ardından sevk ediliyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiricileri Şube Müdürü Onur Karadağ, AA muhabirine, Trakya'dan İstanbul'a kurbanlık sevkiyatının devam ettiğini söyledi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan yaklaşık 100 bin küçükbaş hayvanın sevk edildiğini ifade eden Karadağ, geçen yıla göre sevk sayısında az bir miktarda artış olduğunu vurguladı.

Özellikle Trakya Kıvırcığı cinsinin, İstanbul pazarında ilgi gördüğünü anlatan Karadağ, "Trakya Kıvırcığı çok lezzetli. Istranca ormanlarının eteklerinde temiz havada yetiştirilen kurbanlıklar, İstanbul'da tercih ediyor. Sayılar açıkçası beklediğimiz rakamların üzerine çıktı." ifadelerini kullandı.

Besicilerin de talepten memnun olduklarını dile getiren Karadağ, bayram gününe kadar sevk işlemlerinin devam edeceğini kaydetti.

Anadolu Yakası'na gidecek kurbanlıklar geri dönemeyecek

Karadağ, Trakya'nın şap hastalığından ari olması nedeniyle İstanbul'un Anadolu Yakası'na gidecek kurbanlıkların geri dönemeyeceğini belirtti.

Avrupa Yakası'na giden hayvanların ise veteriner raporuna göre dönebileceklerini ifade eden Karadağ, "Anadolu Yakası'na giden kurbanlıkların dönmesi mümkün değil. Çünkü Trakya arilik statüsüne sahip. Bu nedenle de kurbanlıkların geri gelmesi söz konusu değil. Bu konu gerçekten çok önemli." dedi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Yaşam
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü 3. Sayfa
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı Spor
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Politika
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülben Ergen Şeyma Subaşı Merve Boluğur Michael Jackson
Spor Yılmaz Vural Gökhan Gönül Mehmet Topal Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Dha İzmir Ankara Bayram
Şu an buradasınız: Kurbanlık "Trakya Kıvırcığı" İstanbul pazarında tercih ediliyor - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 16:12:16. #1.15#
title