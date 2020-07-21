Kurbanlık tosun otomobil fiyatına satışa sunuldu
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Kurbanlık tosun otomobil fiyatına satışa sunuldu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Canlı Hayvan Borsası renkli görüntülere sahne oluyor.

Kurbanlık tosun otomobil fiyatına satışa sunuldu
21.07.2020 10:52 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:55

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Canlı Hayvan Borsası renkli görüntülere sahne oluyor. Pazarda büyük ilgi gören 1 ton 352 kilogram ağırlığındaki tosun 35 bin liraya satışa sunuldu.

Kurban Bayramı'na kısa süre kala Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Canlı Hayvan Borsası'nda hareketlilik başladı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar padoklardaki yerini alırken, borsada en çok dikkat çeken kurbanlık ise 1 ton 352 kilogram ağırlığındaki tosun oldu. Sahibi Turan Kılıç, tosunu 35 bin liraya satışa çıkardı.

SADECE 14 HAYVAN KALDI

Yaklaşık bin 700 kilometre öteden getirdiği kurbanlıkları Manisa'da satışa çıkaran besici Turan Kılıç, getirdiği 60 hayvandan sadece 14'ünün kaldığını söyledi. Tosununun pazardaki en büyük kurbanlık olduğunu iddia eden Kılıç, "Bunu Ardahan Göle'den getirdik. Bin 700 kilometre öteden getirdim. Adı Hacı Osman. Toplam bin 352 kilo. Manisa'nın en büyüğü. 35 bin liradan satışa çıkardık. Manisa'da buna 35 bin lira verecek olan babayiğit varsa satacağız. 60 hayvandan 14'ü kaldı. Covid-19 salgını az çok fiyatları etkiledi. Hemen hemen geçen seneki sattığım fiyatlarla aynı, daha aşağıya da sattıklarım oldu" diye konuştu.

(Ersan Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA

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