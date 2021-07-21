Kurbanlık telaşı yerini kıyma çektirme telaşına bıraktı

Samsun'da Kurban Bayamı'nın 2. gününde kasaplarda kıyma çektirme kuyruğu oluştu.

Samsun'da Kurban Bayamı'nın 2. gününde kasaplarda kıyma çektirme kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı'nın 2. gününde ilk günün aksine başka bir telaş yaşandı. İlk gün sabah namazının ardından kurban telaşına düşen vatandaşlar, 2. günde ise kıyma olması için ayırdıkları etleri bozulmadan kıyma çektirme telaşına düştüler. Her Kurban Bayramı sonrası oluşan görüntüler bu bayramda da ortaya çıktı. Vatandaşlar kıyma çektirmek için kasap dükkanları önünde kıyma çektirme kuyruğunda sırada beklediler.

Kasaplar Odasına kayıtlı kasaplar Samsun'da etin kilosunu 1,5 TL'den kıyma çekerken mahalle aralarındaki taşeron kişiler ise 1 TL'den kıyma çektirdiler. Hijyenik olmayan ve yılda sadece 1 defa kıyma çekilen makinelerden kıyma çektirmek istemeyen vatandaşlar, "Samsun'da kıyma çektirme işlemi geleneksel hale geldi. Herkes kurbanını keser, dağıttıktan sonra kalan kısmını da kuşbaşı ya da kıyma olarak çektirir. Birçok kişi bayramın ikinci gününde kıyma çektirmek kuyrukta sıra bekliyor. Kurban Bayramı diğer bayramlara göre daha zahmetli. Çünkü kurbanı kesiyorsunuz, parçalıyorsunuz, dağıtıyorsunuz, kıyma çektiriyorsunuz. 'Ekmeği fırından almak' gibi bir deyim vardır. Kasapların kıyma çekmek için ruhsatları ve makineleri de daha güçlü. Mahalle aralarında kıyma çekenler ise taşeron gibi çalışmış oluyorlar. Onlar sadece fırsatı değerlendirmeye çalışıyorlar. Bence herkesin kasapları tercih etmesi gerekiyor. Bizler de kasapları tercih ettik" dediler.

Samsun'da birçok vatandaş kıymasını kasaptan çektirirken, mahalle aralarındaki seyyar makinelerde kıyma çektirenler de oldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı