Kurbanlık son güne kalınca pazarda yoğunluk oluştu
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Kurbanlık son güne kalınca pazarda yoğunluk oluştu

Kurbanlık son güne kalınca pazarda yoğunluk oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'de vatandaşlar Arife günü canlı hayvan pazarına akın ederek kurbanlıklarını almaya başladı.

Denizli'de vatandaşlar Arife günü canlı hayvan pazarına akın ederek kurbanlıklarını almaya başladı. Kurbanlıklar araçlara teker teker yüklenerek götürülürken, fiyatlar da ise düşüş gözlemlendi.

Kurban Bayramı'na son bir gün kala canlı hayvan pazarında hareketlilik başladı. Canlı hayvan pazarına akın eden alıcılar, pazarlıkların yaparak istediği fiyata kurbanlıklarını almaya çalıştı. Arife günü olduğundan dolayı fiyatlarda düşüş yaşandığı görülürken, geçen seneye oranla bazı besiciler satışların azaldığını söyledi, bazıları ise arttığını belirtti. Genelde küçükbaş yoğunluklu kurbanlıklar tercih eden alıcılar, kurbanlıkların son güne bırakılmamasını söyledi. Fiyatların normal olduğunu belirten Kazım Çetinkaya, yoğun bir kalabalık olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlar son güne bıraktı ve baya bir yoğunluk var. Aslında son güne bırakmamamız gerekli. Ama bizde telaştan dolayı son güne bıraktık. Şimdiden herkesin kurbanı hayırlı olsun. Ama son güne bırakmasaydık iyiydi. Fiyatlar normal, geçen seneye baktığımızda gayet normal fiyatlar. Büyükbaşta özellikle herkesin alabileceği fiyatlar var. Küçükbaşta biraz hareketlilik var ama normal yani. Şuanda çok yüksek diyemeyiz. Büyükbaşa ilgi biraz az. Küçükbaşa daha fazla yoğunluk var. Genelde kalabalık aileler büyükbaşı tavsiye ediyor. Küçük ailelerde teki tercih ediyor" dedi.

"İlk başlara göre yoğunluğumuz güzel"

Yoğunluğun son gün arttığını belirten satıcı Salih Koç, fiyatların düştüğünü söyleyerek, "Hayvanları Çivril'den getirdim buraya. İlk başlara göre yoğunluğumuz güzel ama geçen seneye göre hayvan satışlarımız yüzde 50 daha az. Fiyatlar şuanda çökmüş durumda. 26 TL'den baskül şuanda 20 TL'lere kadar düştü. Herkes zararına satıyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kurbanlık son güne kalınca pazarda yoğunluk oluştu
Kurbanlık son güne kalınca pazarda yoğunluk oluştu
Kurbanlık son güne kalınca pazarda yoğunluk oluştu
Kurbanlık son güne kalınca pazarda yoğunluk oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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