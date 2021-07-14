Kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim
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Kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim

Kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Kurban Bayramı öncesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan taşıyan araçları denetledi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Kurban Bayramı öncesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan taşıyan araçları denetledi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçe çıkışında polis ekipleri ile birlikte yapılan denetimlerde kurbanlık hayvan taşıyan kamyonlar durdurularak, hayvanların sağlık belgeleri ve kulak küpeleri kontrol edildi. İnsanların sağlıklı şekilde kurbanlık alabilmeleri, yıl içerisinde aşıları yapılmış, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından risk taşımayan hayvanları seçmelerini sağlamak amacıyla denetim yapılıyor" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim
Kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim
Kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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