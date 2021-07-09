Kurbanlık seçiminde bunlara dikkat

KURBAN Bayramı öncesi halk sağlığı için sahaya inen Buca Belediyesi veterinerlik ve zabıta ekipleri, pazarlarda sağlık kontrolünün yanı sıra küpe, pasaport ve evrak denetimi de gerçekleştirdi.

Sosyal mesafe kurallarına göre yapılan geleneksel alışverişin yıldızı, 1 ton 240 kilogramlık "Paşa" oldu. Veteriner hekimler de kurbanlık seçiminde yurttaşlara önerilerde bulundu.

Buca Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sağlıklı bir ibadet için hayvan satış alanlarında denetime hız verdi. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kaynaklar bölgesi başta olmak üzere kurban satış pazarlarını tek tek denetledi. Pazarlarda yer alan binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın sağlık muayenesi yapılarak hayvan pasaportları ve kulak küpelerinin kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca hayvanların aşı ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığı da denetlendi.Denetimlerin, bölgeye yeni hayvanlar girdikçe periyodik olarak devam edeceği ifade edildi.

KURBAN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Denetimlerde, sağlıklı bir kurbanlık seçiminde vatandaşların dikkat etmesi gereken kuralları anlatan Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü ve Veteriner Hekim Birol Topal, "Sağlıklı bir kurbanlık hayvanın seçilmesi için öncelikle hayvanın ayakta bulunması lazım. Hayvanı 1 – 2 metre yürüterek hayvanda bir topallık olup olmadığını gözlemliyoruz. Daha sonra hayvanın burun kısmı parlak ve nemli olmalı; akıntı gelmemeli. Gözü parlak, canlı olmalı ve göz akıntısı olmamalı.Hayvana baktığımızda tüylerinin karışık olmaması lazım. Canlı ve çevredeki etmenlere duyarlı olması lazım. Kondisyonunu görmek için de sırtını ellediğimizde direk kemik değil bir et tabakasının gelmesi lazım. Asıl önemli konu ise hayvanın kulak küpesinin olması lazım. Bu küpe, sağlıklı olduğunu ve geldiği yerde sağlık kontrollerinin yapıldığını gösterir" dedi.

KURBAN PAZARININ YILDIZI 1 TON 240 KİLOLUK PAŞA

Pazarda küçükbaş hayvanlar bin 400 TL – 2 bin 700 TL arasında seyrederken büyükbaş hayvanlar ise 6 bin 500 TL – 36 bin TL arasında belirlendi. Kurbanlık pazarının yıldızı ise Erzurum'dan getirilen 1 ton 240 kilogram ağırlığındaki "Paşa" isimli büyükbaş hayvan oldu. Kurbanlık alışverişinde gelenekselleşen kurban pazarlığı ise sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılırken renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: Bültenler